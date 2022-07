방탄소년단 진, 영원히 잊지 못할 선물 2021년의 기억 회상

방탄소년단(BTS) 진이 활동했던 2021년은 팬들에게 영원히 잊지 못할 선물이 되었다.방탄소년단은 7월 25일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 'BTS MEMORIES OF 2021 SPOT' 프리뷰 영상을 공개 했다.영상에는 '버터'(Butter) 활동부터 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL' 온라인 콘서트, 그래미 어워드와 아메리칸 뮤직 어워드 등 다양한 퍼포먼스 모습까지 방탄소년단의 순간들이 담겨있다.영상 속 진은 무대 준비, 화보 촬영, 뮤직비디오 촬영 등 여러 상황에도 한결같은 하이 텐션을 유지하며 특유의 매력을 발산했다.진은 2021년 특별한 활동들과 기록들로 팬들을 사로잡았다.방탄소년단은 2021년 제76차 유엔총회(UNGA)에서 '미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절' 자격으로 '지속 가능발전 목표(SDG) 모멘트' 개회 세션에서 연설을 했다.진은 전 세계 10대와 20대를 대변해 "Let's live on! 지금을 잘 살아가자! 라고 외치는 분들이 있었습니다. 그런 의미에서'로스트 제너레이션'이 아니라'웰컴 제너레이션'이라는 이름이 더 어울리는 것 같습니다. 변화를 겁먹기 보단 '웰컴'이라고 말하면서 앞으로 걸어 나가는 세대라는 의에서요"라는 연설로 의미를 더했다.또 진은 데뷔 후 첫 솔로 OST곡으로 21년 11월 7일 발표된 tvN 드라마 '지리산' 메인 테마 OST 'Yours'로 전 세계에서 인기를 끌었다.서정적인 진의 실버 보이스와 깊은 울림을 주는 중저음, 파워풀한 가창력이 돋보였던 진의 보컬은 드라마의 서사를 확장시키며 극의 몰입도를 높였다.'Yours'는 빌보드 핫 트렌딩 차트에서 36주가 차트 진입이라는 대기록을 세우고 있다. 또, 30주간 TOP10에 차트인 하며 솔로 아티스트 곡 중 최장 연속 차트인 기록을 이어가고 있다.'Yours'는 세계 최대 음원 검색 플래폼 샤잠(Shazam)의 여러 나라차트에서 정상을 차지하며 OST 최초로 630만 샤잠을 돌파, 최근 10년 중 가장 많이 샤잠된 한국 솔로곡으로 빛나고 있다.진은 자신의 생일을 맞아 깜짝 발표한 '슈퍼참치'(SuperTuna)로 전 세계에 큰 반향을 일으키며 폭발적인 반응을 이르켰다.'슈퍼참치'는 발표 후 전 세계 유튜브 뮤직 트렌딩 16일 연속 1위라는 기록으로 아티스트의 독보적인 존재감을 줬다. '슈퍼참치'스페셜 퍼포먼스 영상은 현재 7100만 조회수를 넘기며 여전한 인기를 이어가고 있다.진은 또 자신의 생일 즈음 미국LA 소파이 스타디움(SoFi Stadium)에서 개최 된 콘서트에서의 팬들에게 가슴 뭉클한 감동을 안겼다. 현장의 5만여 팬들이 생일을 축하기 위해서 수작업으로 만든 진의 이름이 쓰여 있는 하트와 아미밤(BTS 응원봉)을 달('Moon', 진의 솔로곡)모양으로 씌워 불을 밝혔던, 많은 수고와 정성이 함께 했던 이벤트는 진에게 큰 감동을 주며 진은 눈물을 글썽이게 했다.진의 본업에 대한 타고난 재능과 더불어 꾸준한 노력, 한결같은 팬에 대한 사랑에 전 세계 팬들은 아낌없는 응원을 보내고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr