효린, 씨스타 완전체와 함께하는 'NO THANKS' 챌린지...역시 서머퀸들[TEN★]

가수 효린이 씨스타 멤버들과 함께한 특별한 일상을 전했다.효린은 20일 공식 인스타그램을 통해 씨스타 멤버들과 함께한 'NO THANKS' 챌린지를 공개했다.공개한 영상 속 효린은 씨스타로 함께했던 소유, 보라, 다솜과 함께 'NO THANKS'에 맞춰 챌린지를 펼치고 있다.한편 효린은 지난 18일 3번째 미니앨범 'iCE'로 컴백했다.사진=효린 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr