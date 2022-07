T1419, K팝 그룹 최초로 멕시코 인기 아침 프로그램 출연

그룹 T1419가 K팝 그룹 중 최초로 멕시코 인기 아침 프로그램에 출연했다.11일 오전 9시 T1419는 멕시코 지상파 방송국 Imagen Television(이마겐 텔레비전)의 유명 프로그램인 'Sale el sol(살레 엘 솔)'에 등장해 화제를 모았다.이날 방송에서 T1419는 다채로운 매력으로 멕시코의 아침을 깨웠다. 그들은 스페인어 신곡 'When the sun goes down(웬 더 선 고즈 다운)'에 대한 인터뷰를 진행하면서 남미 팬들에 대한 깊은 애정을 아낌없이 드러내 눈길을 끌었다.특히 즉석에서 신곡 'When the sun goes down'의 라이브 무대를 선보여 시청자와 현장 관계자들의 뜨거운 환호를 받았다.'Sale el sol'는 음악, 인터뷰 등 다양한 영역을 다루는 멕시코의 대표 아침 프로그램이다. 지난 2016년 첫 방영돼 현재까지 높은 시청률과 큰 인기를 자랑하고 있다.T1419는 지난 5일 현지 프로모션을 위해 멕시코시티로 출국했다. 이들은 멕시코시티, 몬테레이, 과달라하라 등 멕시코 주요 도시들을 돌며 활발한 홍보 활동을 진행한다.앞서 지난 3일에는 스페인어 신곡 'When the sun goes down(웬 더 선 고즈 다운)'을 발표하고 본격적인 남미 진출을 선언했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr