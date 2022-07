류준열, 톰 크루즈 /사진=류준열 인스타그램

배우 류준열이 톰 크루즈와 만났다.류준열은 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "Always kind @tomcruise", "See you soon the same thing"이라는 글과 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 류준열과 톰 크루즈의 모습이 담겼다. 두 사람은 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다.류준열과 톰 크루즈는 10일(현지 시각) 영국 윔블던에서 열린 '2022 윔블던 테니스 대회'를 관람했다. 류준열은 현재 모델로 활동 중인 브랜드 R사의 초청으로 윔블던을 방문했다.한편 류준열은 오는 20일 개봉하는 '외계+인'(감독 최동훈) 1부에 출연한다. '외계+인' 1부는 고려 말 소문 속의 신검을 차지하려는 도사들과 2022년 인간의 몸속에 수감된 외계인 죄수를 쫓는 이들 사이에 시간의 문이 열리며 펼쳐지는 이야기다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr