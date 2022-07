방탄소년단 지민 'With You' 빌보드 핫트렌딩 송 9주 연속 '톱3'→스포티파이 8500만 최단 신기록

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 빌보드 차트와 스포티파이에서 연일 신기록 행진을 이어가며 인기다.미국 빌보드 차트 발표에 따르면 지민의 OST 'With You'가 '빌보드 핫트렌딩 송즈' 주간 차트에서 5주 연속 1위이자 9주 연속 '톱3'에 오르는 신기록을 세웠다.쏟아지는 K팝 신곡과 세계 팝음악 속에서도 최근 11일 주간차트 발표에서 방탄소년단의 신곡 'Yet To Come'(옛 투 컴)에 이어 2위를 차지해 세계 솔로 아티스트 최고 순위를 기록했다.4월 24일 공개된 'With You'는 빌보드 등 음원차트 집계에 유리한 금요일 오후 2시가 아닌 일요일 밤 11시에 발매돼, 7일이 아닌 단 4일 10시간만의 집계 결과로 발매 첫주차 주간 차트 (5월 7일자) 2위에 오르는 기염을 토했으며, 발매 2주차인 14일자 차트에서는 당당히 1위에 올라 이 차트 역사상 4번째 1위곡이자 솔로 아티스트로는 최초, 최고의 성적을 거두는 신기록을 세웠다.이후 개인으로 5주 연속 1위에 빛나는 또 하나의 신기록을 달성한 지민은 신곡이 아님에도 6월 18일자 2위, 25일자 3위, 7월 2일자 2위를 기록해 발매후 9주 연속 톱3에 안착하며 솔로 아티스트 최고 순위를 유지하는 인기를 끌고 있다.'With You'는 빌보드 차트 신기록 돌풍에 이어 세계 최대 음원 사이트 스포티파이에서도 단연 압도적 두각을 나타내며 발매 65일 10시간만인 지난달 29일 8500만 스트리밍을 돌파했다.이는 한국 드라마 OST 중 가장 빠른 기간내 이룬 신기록으로 지민은 발매후 매일 자신이 세운 종전 기록을 갈아치우며 재경신 하고 있어 최단 기간 1억 스트리밍도 예상되고 있다.한편, 지민의 'With You'는 빌보드와 스포티파이 뿐만 아니라 전 세계 아이튠즈 역사상 최단 기간 100개국 달성에 이어 118개국 1위의 신기록을 세우며, 현재까지 누구도 깨지 못한 역대급 성과로 한국 OST를 대표하는 존재감을 빛내고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr