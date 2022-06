방탄소년단 정국, '삼성 모바일' 근접샷에도 명품 비주얼…'설렘 만발' 남친美

방탄소년단(BTS) 정국이 근접샷에도 명품 조각 비주얼을 뽐내며 시선을 강탈했다.방탄소년단이 글로벌 모델로 활약 중인 삼성 모바일은 최근 SNS를 통해 정국의 갤럭시 광고 사진을 공개했다.삼성 모바일은 "Jungkook is ready for his closeup and we are ready to capture him with Galaxy!"(정국은 클로즈업 준비가 되었고, 우리는 그를 갤럭시로 캡처할 준비가 되었다) 라는 글과 함께 정국의 근접 촬영 사진을 한 장 게재했다.해당 사진 속 정국은 크림색 니트에 체크 무늬 슬랙스, 벨벳 재킷을 걸치고 우아함과 기품 넘치는 젠틀함을 자랑했다.정국은 손을 턱에 괴고 어딘가를 향해 온화한 눈빛과 감미로운 미소를 보내며 여심을 사로잡았다.또 부드럽고 로맨틱한 무드를 자아낸 정국은 마치 남자친구 같은 포근하고 달달한 매력도 발산해 여심에 설렘을 안겼다.특히 정국은 날렵한 턱선을 비롯해 높고 예술적인 콧대, 큰 눈 등 선이 굵고 큼직한 마치 조각상 같은 이목구비로 환상적이고 항홀한 미남의 자태를 과시했다.정국은 운동으로 다져진 쫙 벌어진 넓은 어깨로 물오른 남성미도 발산했다.이에 해당 게시물에는 "근접샷에도 명품 조각 비주얼!! 달달하고 온화한 남자 친구 같아서 넘 설레애애~♥" "남친미 뿜뿜ㅠㅠ잘생김 폭발 심쿵 심쿵♥" "스윗 다정한 정구기 온 우주가 사랑할 남자야" "만인의 연인 전정국씨♥ 그렇게 쳐다보면 전세계 여자들 심장이 다 녹아요" "모든 각도에서 매력적이고 멋져!" "킹정국! 세상에서 제일 잘생겼어 너무 예뻐♥" "정국이는 정말 아름답고 매혹적이야. 이 우주에서 가장 아름다운 사람 정국이" "다시 사랑에 빠졌어" 등 근접샷에서도 눈부신 정국의 비주얼 등에 대한 찬양 댓글이 쏟아졌다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr