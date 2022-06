방탄소년단 정국, 끼 폭발 '큐티·황홀' 댄스·청량美...무더위 날릴 '쿨미남' 포스

방탄소년단(BTS) 정국이 시원 청량한 쿨미남 포스로 시선을 강탈했다.최근 코웨이는 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 '얼음을 더 즐겁고 편리하게, 코웨이 icon 얼음정수기 (여기 봐, Look here)' 라는 제목으로 글로벌 모델 방탄소년단의 광고 영상을 새롭게 공개했다.이 중 광고 영상의 도입에 등장한 정국은 얼음으로 가득 채워진 투명한 유리 잔을 들고 조각 같은 이목구비가 돋보이는 환상적인 꽃미남 비주얼을 과시해 시선을 강탈했다.정국은 멀릿 헤어와 올 화이트 수트를 완벽 소화하며 특유 세련미와 기품이 더해진 품위 넘치는 우아함으로 제품의 고급스러움을 배가 시켰다.특히 정국은 경쾌한 방탄소년단의 '여기 봐' 노래에 맞춰 멋짐과 끼가 폭발하는 황홀하고 귀여운 댄스를 추며 무더위도 날려 버릴 쿨남의 매력을 한껏 발산해 여심을 저격했다.그러면서 정국은 허리를 굽힌 정중하고 젠틀한 제스처로 제품을 향해 손을 내밀며 눈길을 이끌리게 하는 등 남다른 연출력과 센스를 보여줬다.또 정국은 우월한 바디 비율과 탄탄한 피지컬로 독보적인 바디 수트핏을 뽐냈고 광고 속에 몰입시키는 디테일 표정과 연기력으로 프로패셔널한 광고 모델의 면모를 한껏 풍겼다.이에 "정구기 광고에서 이 정도로 청량하고 귀여워도 되는 거임? 너무 좋다 진짜ㅠㅠ" "정국이 무더위 날려 버릴 저 시원 상쾌 쿨남 매력~ 여름하고 딱이야~" "안니 이거 뭐 이렇게 귀여워 ㅋ정국이 진짜 디폴드값이 귀여움이야" "정구기 완전 끼 폭발했네,,, 큐티빠띠 댄스 완전 자꾸 보게 되네,,,매력적이올시다" "BGM하고 정구기 댄스 완전 찰떡!! 뭔가 중독됨ㅋㅋ 그 와중 존잘존멋임ㅠㅠ" "확실히 맑고 청량 청정한 컨셉은 정국이가 딱이지 코웨이 일잘하네" "정국이 고급미 세련미 미남미 스윗한 매력까지 나를 홀리는구나" "도입부터 바로 렌탈행ㅋㅋ 정국이 얼굴 너무 잘생겨서 놀랐어ㅋㅋ" 등 팬들의 다채로운 반응이 나타났다.한편, 정국은 오는 24일 찰리 푸스와 협업 곡 'Left and Right'(Feat. Jung Kook of BTS)를 발매할 예정으로, 큰 기대를 모으고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr