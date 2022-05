백종원 소유진 부부 막내 딸 세은 양 / 사진=소유진 인스타

배우 소유진이 막내 딸을 공개했다.소유진은 31일 자신의 인스타그램 계정에 "컷트하니까 더 아빠닮았네 ~우리집꼬맹이 ^^ The youngest got her summer haircut , and now she's a mini-Jongwon! #세은이_ #초코송이머리 #쪼꼬만백종원"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 백종원 소유진 부부의 막내 딸 세은 양이 카메라를 응시하고 있다. 특히, 세은 양은 아빠를 닮은 얼굴로 팬들의 시선을 사로잡고 있다.한편, 소유진은 2013년 외식사업가 백종원과 결혼했다. 이들 부부는 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr