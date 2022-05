방탄소년단 슈가, '美 판매량 10만장 돌파한 8곡' 유일한 한국 솔로이스트

방탄소년단 슈가(BTS Suga)가 미국 판매량 10만장을 돌파한 8곡을 가진 유일한 한국 솔로이스트가 됐다.슈가는 최근 싸이의 'That That'을 프로듀싱했고, 그 노래는 한국과 해외 모두에서 성공적인 성과를 거뒀다.지난 24일, 아티스트들의 차트를 보도하는 트위터 계정 중 차트데이터는 싸이와 슈가의 'That That'이 미국 내에서 10만 장 이상 팔렸다고 알렸다. 하루 뒤인 25일, 차트데이터는 방탄소년단 슈가의 두 번째 믹스테이프 수록곡 'Burn it' 역시 미국 내에서 10만 장 이상 판매됐다고 보도했다.이로서 방탄소년단 슈가는 미국 판매량 10만장을 돌파한 8곡을 가진 유일한 한국 솔로이스트가 됐다. 8곡의 타이틀은 'That That (with 싸이)', 'Burn it (with Max) by Agust D', 'Trivia: Seesaw (방탄소년단 'Love yourself: Answer' 앨범 내 슈가 솔로곡)', '대취타 by Agust D, 에잇 (with 아이유)', 'Blueberry Eyes (with Max)', 'Interlude: Shadow (방탄소년단 'Map Of The Soul: 7' 앨범 내 슈가 솔로곡)'이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr