방탄소년단 지민과 하성운이 함께 부른 'With You'(위드 유)가 빌보드 차트를 휩쓸며 최초, 최고의 인기로 연일 신기록 행진이다.



빌보드에 따르면 21일자 '빌보드 리릭 파인드 글로벌'(Billboard Lyric Find Global) 차트에서 지민의 'With You'가 한국 OST 사상 가장 높은 순위인 14위로 데뷔해 최초이자 유일하게 '톱25' 순위 진입에 성공했다.



한국 OST로 빌보드에서 유례없는 신기록을 이룬 'With You'는 16위 'Life Goes On' 20위 'Permission To Dance'와 'My Universe' 21위 'Your eyes tell'보다 높은 순위에 올라 팀을 대표하는 지민의 인기와 영향력을 실감케 하고 있다.



'빌보드 리릭 파인드 글로벌' 차트는 미국을 포함해 모든 국가를 아우르는 차트로 전세계 사람들이 가사를 찾아보는 순위를 집계한다.



이번 신기록은 한국 OST로서 이차트에 첫 진입의 쾌거를 이룬것으로 'With You'의 세계적 화제성을 엿볼 수 있는 부분이며 특히 아티스트 뮤직비디오 및 프로모션 없는 곡으로 괄목 할만한 대성과를 이루게돼 연일 놀라움을 자아내고 있다.



세계 각국 빌보드 차트를 휩쓸고 있는 'With You'는 베트남 빌보드 '핫100' 19일자 최신 차트에서도 3주차 기준 한국 드라마 OST 역대 최고 순위 7위에 올라 발매 첫주 한국 드라마 OST 중 가장 높은 순위인 3위, 둘째주 4위에 이어 3주 연속 최상위 '톱10'에 안착하는 저력을 보였으며 이또한 한국 드라마 OST 최초의 기록이다.



한편 'With You'는 21일자 '빌보드 글로벌 200(미국 제외)' 차트에서도 3주 연속 차트 진입에 성공했으며, 개인 아티스트 최초 '빌보드 핫트렌딩 송즈' 차트 2주 연속 최고 순위인 1위에 등극하는 등 빌보드 차트를 장악하는 한국 OST의 역대급 음원 파워를 이어가고 있다.





김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr