방탄소년단 지민, 전세계 실트 1,2위 #Proof_of_Jimin 점령

‘You are my Proof’방탄소년단 지민이 아티스트로서 자신을 표현한 진정성 어린 표현으로 전세계 실시간 트렌드를 점령했다.방탄소년단은 오는 6월 10일 새 앨범 ‘Proof’ 발매를 앞두고 SNS를 통해 멤버들의 각기 다른 매력과 색깔을 보여주는 곡을 차례로 소개하고 있는 가운데 18일 자정 ‘지민’ 편이 공개됐다.'Proof of Inspiration - 지민(jimin)’이라는 제목으로 소개된 해당 영상에서 지민은 인기 솔로곡 ‘Filter'와 첫 프로듀싱곡 '친구'를 두 번째 CD 수록곡으로 선정한 이유를 공개했다."제가 이번에 수록을 원했던 곡은 ‘Filter’ 와 ‘친구’였다"고 소개한 지민은 "개인적으로 아미 여러분들이 기대하는 다채로운 모습들을 다 보여드리고 싶었다"며 단 두번의 온라인 무대를 통해서만 보여줬던 'Filter'와 작사, 작곡에 프로듀싱 실력을 뽐낸 '친구'를 통해 팬들을 위해 아티스트로서의 다채로운 면모를 보여주고 싶었던 마음을 전했다.특히 "앞으로도 보여드릴 많은 색깔들이 남아있기도 하다"는 말로 팀활동 외에 별다른 개인활동이 없었던 지민이 무궁무진한 다채로움을 보여줄 수 있는 아티스트로서 앞으로 펼쳐질 지민의 모습에 대해 기대감을 고조시켰다.그러면서 "딱 저만의 색깔 없이 다른사람들 생각에만 맞추면 다채로워 보이지 않고 오히려 색이 없어 보였을 것 같은데, 항상 제 본질이 무엇인지 생각할 수 있게 해주고 딱 중심을 잡도록 해준 게 바로 저의 친구 멤버들과 아미 여러분들이였던 것 같다"는 진중하고 성숙한 마인드를 보이며 "여러분들의 저의 Proof 다"고 말해 전세계 팬들에게 큰 감동을 선사했다.지민의 나긋나긋한 목소리로 전해진 해당 메세지에 곧바로 트위터는 뜨거운 '지민앓이'로 넘쳐났다.해시태그 ‘#Proof_of_Jimin’과 ‘#ProofOfInspiration3’로 월드와이드 실시간 트렌드 1위와 2위에 즉시 올랐다.이어 ‘Park Jimin’, ‘Jiminie’, ‘YOU ARE MY PROOF’, ‘Jimins’까지 6개의 월드와이드 실시간트렌드가 올랐으며 미국 4개, 한국 2개의 및 18개 이상의 키워드로 87개 이상의 트렌드를 약 30여개국에서 쏟아내며 트위터를 장악, 막강한 전세계 화제성을 입증했다.지민이 선정한 'Filter'와 ‘친구’는 방탄소년단 정규 4집 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 수록곡으로 한국 솔로곡 및 한국 남자 솔로곡 최단 기록 및 가온 어워드 후보곡에 BTS 총 4곡중 단체곡을 제외한 두 곡이 유일하게 선정되는등, 셀 수 없이 경이로운 신기록을 세우며 큰 사랑을 받아온 곡들이다.먼저, 지민의 대표적 솔로곡인 ‘필터’는 5월 14일 기준 세계 최대 스트리밍 사이트 ‘스포티파이’에서 2억 8500만 스트리밍을 돌파해, 한국 남자 솔로곡 최단 기록을 데뷔이후 현재까지 연속으로 세우고 있다.또한 2020년에 발매된 한국 솔로곡 과 BTS 솔로곡중 유일하게 샤잠 40만 청취와 미국내 50만 유닛 판매 돌파했으며, 18일에는 유튜브 공식 오디오 트랙이 9600만 조회수를 넘어서며 이 역시 한국 솔로곡 오디오 트랙으로는 최고 조회수 신기록을 세우며 K팝을 대표하는 솔로곡으로 사랑받고 있다.위트있게 풀어낸 가사와 경쾌하고도 아름다운 멜로디로 귀를 사로잡는 지민의 첫 프로듀싱 곡 ‘친구’는 마블사의 ‘이터널스’ 감독이 선택한 곡으로 한국어곡 최초 OST로 삽입돼 지민의 프로듀싱 능력을 인정받았으며, 11일 스포티파이에서 1억 5800만 스트리밍을 돌파하며 꾸준히 사랑받으며 기록을 세우고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr