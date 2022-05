방탄소년단 지민 'With You' 빌보드•인도 차트까지 3주 연속 점령 '인기 돌풍'

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 한국 OST를 대표해 연일 글로벌 돌풍을 일으키고 있다.빌보드에 따르면 21일자 '빌보드 글로벌 200(미국 제외)' 차트에서 지민의 'With You'가 181위에 안착하며 발매 첫주 14위, 둘째주 71위로 역대 한국 드라마 OST 사상 가장 높은 순위를 기록후 3주 연속 차트 진입에 성공했다.'With You'는 단 4일 10시간의 기록만으로 한국 OST 사상 최고 순위로 데뷔했으며, 3주 연속 차트인은 지난 1월 빌보드 차트 전반에 걸쳐 음원 중복 구매(다운로드)를 집계에서 제외하기로 규정이 변경된 것을 감안할때 매우 괄목할만한 성과다.또한 세계 2위 인구 대국 인도 음악 시장을 대표하는 첫 공식 차트 'IMI 인터내셔널 톱 20 싱글 차트'에서 13위에 올라 '빌보드 글로벌 200(미국 제외)' 차트와 마찬가지로 3주 연속 차트인하며 한국 OST 사상 최고 기록으로 인도 인기도 굳건히 했다.이 차트에서 한국 드라마 OST 중 역대 최고 순위인 5위로 데뷔하며 신기록을 수립한 'With You'는 2주차 11위, 3주차 13위를 기록하며 한국 OST 중 발매 2주차와 3주차 기준 각각 최고 성적을 거두며, 프로모션 없는 한국 노래로 이례적인 기록 행진을 이어가고 있다.'With You'는 빌보드 차트와 인도 IMI 차트에서의 3주간 점령에 앞서 싱가포르 'RIAS Top Streaming', 네덜란드 'Dutch Global Top 40', 뉴질랜드 싱글 차트, 헝가리 싱글 차트, 독일 오피셜 다운로드 차트 등 다수의 글로벌 차트에서 역대급 성과를 이뤘다.세계적인 퍼포머이자 아티스트로 인정받고 있는 지민은 'With You'를 통해 팬덤 뿐만 아니라 대중까지 아우르는 명품 보컬리스트로서의 역량으로 큰 감동을 전하며, 팀과 한국을 대표하는 OST계의 신흥 강자로 떠오르며 명성을 빛내고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr