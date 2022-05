장원영 인스타그램

아이브 장원영이 압도적인 비주얼을 자랑했다.장원영은 14일 오후 자신의 인스타그램에 "Me ready for the flight"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 장원영은 스타일리시한 모습으로 매력적인 표정과 포즈를 취하고 있다.특히 장원영은 인형처럼 아름다운 얼굴과 독보적인 몸매로 시선을 사로잡았다.아이브는 두 번째 싱글 'LOVE DIVE'로 컴백해 많은 사랑을 받았다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr