방탄소년단 제이홉, 정국 /사진=제이홉 인스타그램

그룹 방탄소년단 제이홉이 정국과 함께한 사진을 공개했다.제이홉은 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "SEE U SOON!!"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제이홉은 청재킷에 빨간색 트레이닝 바지, 선글라스, 모자 등을 착용해 스타일링을 완성했다. 그의 옆에는 올 블랙으로 무장한 정국이 입술을 쭉 내밀고 있다.제이홉과 정국은 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'를 개최하는 공연을 위해 사운드 체크 중인 모습이다.한편 제이홉, 정국이 속한 방탄소년단은 오는 15일, 16일 같은 장소에서 콘서트를 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr