방탄소년단 뷔, 직캠 또 1000만뷰 돌파…K팝 아이돌 최다 기록 자체 경신

방탄소년단 뷔./

방탄소년단(BTS) 뷔가 원톱 직캠 제왕의 위엄을 자랑했다.지난 16일, '190616 BTS 5th MUSTER 매직샵 부산 방탄소년단 등골브레이커 V focus' 직캠이 조회수 천만뷰를 돌파했다.이로써 뷔는 천만뷰가 넘는 유튜브 직캠 18개와 페이스북 직캠 1개, 총 19개를 보유하게 되면서 자신의 기록을 자체 경신, 직캠 제왕의 명성을 재확인 시켰다.뷔는 자신의 파트가 아니어도, 카메라가 비추지 않는 순간에도 풍부한 표정 연기와 제스처로 빈틈 없이 무대를 채우기로 유명해 뷔의 무대를 집중해서 감상할 수 있는 직캠이 큰 인기를 끌고 있다.그 중 뷔의 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)' Mnet 입덕직캠은 318일 만에 1억 뷰를 돌파, K팝 역사상 최단 기간을 기록하며 그 인기를 실감케 했다.해당 직캠은 3년째 K팝 역사상 최다 조회수를 유지 중이며 현재(18일 기준) 1억 3800만뷰를 돌파, 145만 '좋아요'를 보유하고 있다.이 외에도 난징 콘서트 '뱁새', 평창 올림픽 G-100 콘서트 'DNA', 롯데 패밀리 콘서트 'MIC DROP', 서울 매직샵 'Pied Piper', 엠카운트다운 '고민보다 고', 'DNA', 'Airplane pt.2', 'IDOL', '작은 것들을 위한 시', 'ON', 'Black Swan', BANGTANTV에 공개된 SiriusXM 'Butter', 그래미 'Old Town Road', 'Permission To Dance', '봄날', 등이 천만뷰 이상의 조회수를 기록하고 있다.뷔는 2019년 K팝 직캠 조회수 1위에 오르며 직캠 제왕으로 등극한 이후 3년 연속 최고의 자리를 지키며 각종 K팝 직캠 최고 기록을 보유해 직캠 제왕의 왕좌를 공고히 해왔다.또한 뷔는 '2019년 가장 많이 본 직캠 15선'에 총 3개의 직캠을 올렸으며 '2019년 유튜브 공식 채널 직캠 TOP 50'에도 4개가 선정돼 순위에 오른 전체 아이돌 중 가장 높은 조회수를 기록했다.2020년 K팝 직캠 조회수 톱 10'에서도 뷔는 남녀 아티스트 중 가장 많은 3개의 직캠을 순위에 올렸으며 최다 조회수를 기록했다.또 2020년, 2021년 연속 방탄소년단이 출연한 모든 공식 직캠에서 1위를 기록하며 '퍼펙트 올 킬'을 달성해 놀라움을 안겼다.이어서 뷔는 '2021년 가장 많이 본 직캠 TOP 10' 중 1위와 3위를 차지하며 3년 연속 K팝 직캠 조회수 1위 자리를 석권해 역시 직캠 제왕이라는 찬사를 자아냈다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr