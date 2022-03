방탄소년단 지민, K팝 인기 투표 87주째 주간랭킹 1위 신기록 재경신...'지민이 지민했네'

방탄소년단 지민이 K팝 인기 투표 87주째 주간랭킹 1위를 달성하며 자체 신기록을 재경신했다.K팝 인기 투표 사이트 케이돌(KDOL)에 따르면 2월 28일부터 3월 6일까지 진행된 주간 투표에서 지민이 1억 3064만 4108개의 하트를 획득해 3월 첫째 주 주간랭킹 1위에 올랐다.이로써 지민은 총 87주간 주간랭킹 1위를 차지, 자신이 세운 종전 신기록을 재경신하며 주간랭킹 최다 1위와 주간 최다 득표 1위를 석권해 적수 없는 K팝 최정상 인기를 꾸준히 증명하고 있다.또한 21억 9269만 5601 하트를 받아 비교불가의 압도적 차이로 누적 득표량 1위의 '명예의 전당'에 오른 지민은 최근 글로벌 인기투표 사이트 DABEME의 '올해의 K팝 아이돌'(Kpop Idol of The Year)에 선정되는 등 2022년에도 인기 독주를 이어가고 있다.케이돌은 세계 각국에서 투표할 수 있는 글로벌 K팝 아이돌 인기 차트 서비스 앱으로 한국과 미국, 일본, 동남아와 유럽 등에서 참여하는 이용자 투표를 100% 순위에 반영하며, 이를 통해 이용자들은 K팝 아이돌의 글로벌 인기를 실시간으로 알아볼 수 있다.한편 지민이 속한 방탄소년단은 오늘 10일 성황리에 공연을 마치고 12일과 13일 남은 2일간 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL)'을 개최한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr