[전문] 양준일, 오미클론 관련 발언에 사과…"I'm So~ Sorry"

다음은 양준일 사과문 전문이다.

가수 양준일이 코로나19 오미크론 변이와 관련한 부적절한 발언에 사과했다.양준일은 27일 자신의 인스타그램을 통해 "I'm So~ Sorry!!!"라고 자필로 쓴 글과 함께 사과문을 게재했다. 그는 “제 어리석음으로 상처를 드려 정말 죄송합니다"라고 말 문을 열었다.이어 "저는 우리가 다른 사람들처럼 COVID에 대한 두려움 없이 살 수 있는 날들을 간절히 바란다. 제 말이 그 외에 다른 것을 반영했다면 진심으로 사과드린다”고 전했다.그러면서 "제가 선택하는 단어는 주의하도록 노력하겠다. 저는 저의 부족한 생각이 밝혀지면서 그것을 통해 또다시 배우려고 노력하겠다. 다시 한번 진심으로 죄송하다"라고 재차 사과했다.최근 양준일은 자신의 유튜브 채널 '재부팅 양준일'을 통해 유료 멤버십 회원들을 대상으로 라이브 방송을 진행했다. 이날 그는 모두가 오미크론에 걸리면 자신의 콘서트를 진행할 수 있지 않겠냐고 재차 언급했다. 이는 콘서트를 위해 모두가 오미크론에 감염되길 기원하는 듯한 의미로 해석돼 논란이 일었다.I am so sorry i offended people with my stupidity.I long for days when we can live without the fear of covid just like everyone else.I apologize if my words reflected anything else besides that.My choice of words, i will try to be careful again.As my short-sighted thoughts come to light, i will do my best to learn from it, to become a better person.So sorry.제 어리석음으로 상처를 드려 정말 죄송합니다.저는 우리가 다른 사람들처럼 COVID에 대한 두려움 없이 살 수 있는 날들을 간절히 바랍니다.제 말이 그 외에 다른 것을 반영했다면 진심으로 사과드립니다.제가 선택하는 단어는 주의하도록 노력하겠습니다.저는 저의 부족한 생각이 밝혀지면서 그것을 통해 또다시 배우려고 노력하겠습니다다시 한번 진심으로 죄송합니다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr