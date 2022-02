방탄소년단 지민, 2022년 가장 스타일리시한 K팝 아이돌 1위 선정

글로벌 잇보이(IT BOY)및 패션 아이콘으로 불리는 방탄소년단 멤버 지민이 2022년 가장 스타일리쉬한 스타 1위에 선발됐다.지민은 글로벌 K팝 투표 웹사이트 'KPOP VOTE'에서 지난 30일에 마감한 'Most Stylish Kpop Idol 2022'(가장 스타일리쉬한 K팝 아이돌 2022)에서 총 60,780표를 획득해 53.11%의 압도적인 수치로 1위에 올랐다.2위(32,014표)와는 거의 더블에 가까운 표차이를 보이며 전체 과반이 넘는 득표율로 1위에 선정됐다.평소 '꾸안꾸'(꾸민듯 안꾸민듯) 패션스타일로 착용하는 대부분의 제품을 품절대란으로 이끌어온 지민은, 최근 직접 디자인하고 착용한 'With You Hoody'(후드 티셔츠)와 'Red Caving Earrings'(귀걸이)가 멤버 중 전 사이즈, 전 품목 최초 품절을 기록해 3차까지 이어진 판매에서 모두 '13대첩'으로 불리는 구매전쟁을 일으킨 것으로 유명하다.지민만의 매력적 비주얼과 신비로운 동서양의 조화룰 이룬 미모 및 타고난 비율의 체형과 관리로 인한 근육질 몸매는 최고의 바디핏의 스타일을 뽐내 세계의 주목을 받고있다.또한 2019년 아시아인으로는 유일하게 GQ에서 선정한 '금주의 베스트 드레서 10인'에 오른 바 있으며, 같은 해 패션 비즈니스(BoF)의 연감, '2019 클래스'에 '모델 및 뮤즈'로 인정받아 일찍이 그의 스타일리쉬함을 인정받아왔다.또한 영국 보그(Brithsh Vouge)를 비롯해 미국의 라이프스타일 & 엔터테인먼트 매거진, 나일론(Nylon), '엘르 재팬(ELLE JAPAN)', 영국 패션 전문가 조지 홀린스(George Hollins), 영국 빅토리아 베컴 편집장이자 보그 스타일 에디터 에드워드 바사미안, 루이비통 수석 디자이너 버질 아블로 등 세계의 디자이너들의 사랑과 패션계의 극찬을 받아왔다.가장 최근으로는 지난 12월 LA 출국 당시 선보인 지민의 공항 패션이 주목 받으며 캐나다 엔터테인먼트 뉴스에서 선정한 '화제의 공항룩'에 선정되기도 했다.이에 영국 패션 전문가 조지 홀린스(George Hollins)는 '지민의 스타일을 정말 좋아한다. 지민의 스타일은 매끄럽고, 세련되고, 깨끗하고, 럭셔리하다'라고 높이 평가하기도 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr