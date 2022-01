방탄소년단 정국 美하이틴 매거진서 가장 핫한 'HOTTEST GUY' 1위 선정

방탄소년단(BTS) 정국이 미국 하이틴 매거진에서 가장 핫한 남자 1위에 선정되어 이목이 쏠렸다.최근 정국이 미국 10대 월간 매거진 'J14' 가 진행한 투표에서 'HOTTEST GUY'(핫티스트 가이) 1위를 차지하며 지면에 얼굴을 크게 장식했다.정국은 할리우드 대세 배우 티모시 샬라메(Timothee Chalamet)의 득표 27%를 훨씬 앞지른 42%의 압도적 득표율을 나타내며 왕좌에 올랐다.또 영국 싱어송라이터 에드 시런(Ed Sheeran)과 틱톡커로 화제를 모으고 있는 가수 제이든 허슬러(Jaden Hossler)가 뒤를 이었다.'HOTTEST GUY'에 1위로 이름을 올린 정국의 사진엔 "Jungkook will always be my favorite BTS member_ Christina" (정국은 항상 내가 가장 좋아하는 BTS 멤버일거야) 라는 팬의 글귀도 함께 실려 눈길을 끌었다.나란히 게재된 'HOTTEST GIRL' 1위는 미국 디즈니 출신 라이징 스타 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter)가 차지했다.'J14' 는 십대 소녀들을 대상으로 하는 월간 연예 잡지로 2012년 포브스(Forbes)가 최고의 어린이 잡지 중 하나로 선정한 바 있다.10대들이 주목하는 일명 전세계 대세 스타들의 라인업을 제치고 가장 핫한 남자 1위에 이름을 올린 정국은 미국 틴에이저가 인정하는 최고 대세 스타라고 볼 수 있는 셈이다. 또한 모든 후보 중 유일한 동양인이자 한국인인 점도 주목할 만하며 이는 정국의 강력한 글로벌 인기와 인지도를 짐작할 수 있게 한다.이에 대해 "국적 불문 핫가이구나" "헐 티모테를 훌쩍 넘어섰네 정국 멋지다" "역시 사람들 눈은 다 같구나" "요즘 가장 핫한 스타등 중에 가장 핫한 글로벌 핫가이 정국" "역시 K팝 대표 섹시 가이 전정국" "최고의 핫가이 정국이 세계 곳곳에서 아주 난리다 넘 멋진 핫가이" "핫하다핫해 뭘해도 슈스 바이브 개쩔어" "미국팬인데 정국이 진짜 여기서 프롬킹 핫가이로 인기 쩐다 ㅠㅠ" "저렇게 지면있는 잡지에 개인으로 매번 실리는게 신기함" 이라는 반응이 이어졌다.정국은 최근 엘르 이태리(ELLE Italy) 가 선정한 '세계에서 가장 섹시한 남자'를 비롯해 미국 대중 연예 잡지 피플이 주관한 '2020 가장 섹시한 인터내셔널 남성(Sexiest International Man)', 여성 패션 매거진 '그라치아'(GRAZIA) 프랑스가 선정한 '2020년 전세계에서 가장 섹시한 남성'으로 아시아인 유일 이름을 올렸다.더불어 지난 2018년 엔터테인먼트 전문 사이트 '스타모미터'에서 주관한 '세계에서 가장 섹시한 남자 100인' 중 1위에도 오르는 등 세계 각국에서 섹시 타이틀을 휩쓰는 '글로벌 슈퍼 섹시킹'의 위엄을 과시했다.한편, 정국은 최근 엘르걸(Ellegirl) 러시아가 선정한 '올해의 엘르 보이: 2021년 가장 멋진 남자 톱10'에 아시아인 유일 이름을 올리기도 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr