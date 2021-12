방탄소년단 뷔 'Christmas Tree' 美 아마존&아이튠즈 1위! '세계1위 시장 석권'

방탄소년단 뷔의 신곡 ‘Christmas Tree’가 미국 아마존 '베스트셀러 송' 1위에 오르며 미국 차트를 점령하고 있다.지난 27일(한국시각) 뷔의 ‘Christmas Tree’와 ‘Christmas Tree(Inst.)’는 세계 최대 전자상거래 플랫폼 아마존(Amazon)의 '베스트셀러 송' 차트와 ‘인터내셔널 베스트셀러 송’ 차트 1, 2위에 올랐다. ‘New release’, ‘Mover’s & Shakers’ 차트 1위까지 모든 메인차트를 올킬했다. 차트 점령은 오늘 28일까지도 이어져 뷔는 연속 2일간 1위 자리를 지키고 있다.크리스마스 이브에 공개된 ‘Christmas Tree’는 아이튠즈 역대 최단시간인 2시간 만에 50개국 1위를 기록하는 최강 음원파워를 과시했다.특히 미국은 ‘Christmas Tree’ ‘Christmas Tree(Inst.)’가 레전드 캐롤송 머라이어 캐리의 ‘All I Want For Christmas Is You’를 누르고 나란히 1,2위를 차지하는 이변을 일으켰다.뷔는 미국 아이튠즈 톱송차트 진입 1위곡을 두 곡이나 보유한 유일한 K 솔로아티스트다. 미국 아이튠즈 톱송차트 진입 1위를 기록한 한국 OST도 뷔의 ‘Christmas Tree’와 'Sweet Night'이 유일하다.‘Christmas Tree’는 정상 등극이 가장 힘든 미국 아이튠즈 톱송차트에서 4일 연속 1위를 기록하며 미국 음원시장을 정복하고 있다(28일 기준).뷔는 지금까지 'Sweet Night'과 'Inner Child'에 이어 ‘Christmas Tree’까지 총 3곡을 미국 아이튠즈 톱송차트 정상에 올리는 기염을 토했다.콜라보레이션이 아닌 솔로곡으로 미국 아이튠즈 톱송차트 3곡 1위는 한국 솔로아티스트 최초의 기록이자 방탄소년단 멤버로서도 최고의 기록이다.지난 24일 OST 발매 후에는 방탄소년단 멤버 최초로 미국 빌보드(Billboard) 핫 트렌딩 송(Hot trending song)차트에서 1위를 차지하기도 했다.드라마 영상을 담은 뮤직비디오까지 ‘아이튠즈 톱 뮤직 비디오’ 미국 1위에 올라 뷔는 세계 1위 음악시장 미국차트를 점령하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr