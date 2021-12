사진=아유미 인스타그램

그룹 슈가 출신 방송인 아유미가 크리스마스 인사를 전했다.아유미는 24일 자신의 SNS에 "Happy Merry Christmas. May all your Christmas wishes come true(해피 메리 크리스마스. 크리스마스의 소원이 이뤄지길)”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 금색으로 빛나는 화려한 스팽글 의상을 입은 아유미가 같은 재질의 배경 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 특히 걸그룹 시절의 통통한 볼살이 사라진 아유미의 작고 날렵한 턱 라인이 시선을 붙든다.한편, 아유미는 SBS '골 때리는 그녀들'에서 'FC 탑걸'의 골키퍼로 활약 중이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr