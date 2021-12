방탄소년단 정국 "노래 너무 좋자냐..진짜 루이비통" 노래 공유→원곡자 화답+멜론 검색 1위

방탄소년단(BTS) 정국이 개인 인스타그램을 통해 노래를 공유하며 전세계 팬들과 소통했다.지난 16일 정국은 자신의 인스타그램 스토리 하이라이트에 요즘 즐겨 듣는 곡으로 추측되는 노래 영상 2개를 업로드했다.정국이 첫 번째 공유한 노래는 한국계 미국인 싱어송라이터 '저스틴 파크'(Justin Park)의 'On the Low'(온 더 로우) 로 알앤비(R&B) 소울(Soul) 장르의 감각적인 그루브와 소울풀한 보이스가 돋보이는 곡이다.정국은 해당 'On the Low'에 대해 "노래 너무 좋자냐.." 라는 글도 함께 게재하며 각별한 애정을 드러내기도 했다.이에 원곡자 '저스틴 파크'는 자신의 SNS에 "정국이 나의 'On the Low'를 방금 공유했어" 라고 감격하며 "정말 감사합니다... 우리는 정말 정말 열심히 노력했습니다. 감사합니다" 라고 기쁨의 눈물을 감추지 못했다.또 '저스틴 파크'는 "트위터 알람이 끊임 없이 온다. 도대체 어떻게 한 거예요 정국" 이라며 자신의 트위터가 난리 난 상황에 놀라움을 나타내며 "정국의 파워를 봤다" 라고 밝히며 정국의 압도적인 영향력에 감탄했다.이어서 정국은 앞 전과 완전히 다른 장르의 곡인 한국 대세 힙합 그룹 '호미들'의 GENERATION(제너레이션) 노래 영상을 "진짜 루이비통" 이라는 글과 함께 새롭게 올렸다.이후 호미들 멤버 '루이'(Louie)와 비공식 멤버로 알려진 '키드스톤'(Kidstone), '블루펄'(Bluffer)등이 음악 프로듀서 '미스터고르도'의 인스타그램 스토리의 "BTS 정국님 호미들 샤라웃 감사합니다" 라는 글을 공유해 감사를 표하며 화답했다.이에 팬들은 "좋은 곡 탐지 능력 쩌는 감별사야" "장르불문 유명도 불문 좋은 곡도 잘 찾아내, 음악의 편견 없어지고 좋은 곡들 알게 되서 좋다" "음악 많이 듣는 정국이도 좋구 그 중 좋았던 노래 공유해주는 거 너무 좋아" "원곡자분이 너무 감사하다고 좋아하시는 모습에 내가 더 뭉클해지자나 정국 효과야" "추천한 곡들 너무 좋아서 정국이 목소리로도 들어 보고싶어졌어ㅎㅎ" "정구기 인스타에서 노래 추천하는 날만 기다림 ㅜㅜ역시 믿고 듣는 정국픽♥" "정국이 추천곡은 언제나 쩐댜.." "근데 인스타 너무 좋다.. 이렇게 정국이가 평소에 좋다고 생각한 노래 실시간으로 바로 공유해주는거 너무 소중함ㅠ" 센스 쩐댜.. 루이비통 참 앰버서더" 등 뜨거운 반응을 나타냈다.정국이 해당 곡들을 팬들에게 공유한 이후 '멜론' 인기 검색어에 'On the Low', 'Justin Park' 이 1,2위에 올랐다.더불어 멜론, 플로, 지니에서 '호미들'이 인기 검색어 3위, 급상승 검색어 2위, 급상승 검색어 5위에 오르는 등 뜨거운 관심이 나타났다.한편, 정국은 방탄소년단 공식 트위터를 통해 다채로운 장르의 추천곡들을 꾸준히 공유해오며 음악으로 팬들과 소통하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr