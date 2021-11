방탄소년단 정국

방탄소년단 정국이 틱톡(TikTok)에서 '#jungkook'으로 850억뷰를 돌파했다.최근 글로벌 쇼트 비디오 플랫폼 틱톡에서는 정국의 고유 명사 개인 해시 태그 '#jungkook'이 조회수 850억을 넘어섰다. 이로써 정국은 틱톡 제왕의 유일무이한 존재감을 과시했다.'#jungkook'은 지난 19일 840억뷰를 달성한 후 5일 만에 850억을 넘어섰다. 지난달 29일 800억 뷰에서 1달도 채 되지 않아 50억 뷰를 상승시켰다.특히 '#jungkook'의 해시 태그 하나의 조회수만 무려 850억을 기록했다. 역대 틱톡 전 세계 개인 인물 해시 태그 중 '최초' 850억뷰를 달성해 개인 인물 조회수 1위를 기록했다.11월 28일 기준, 틱톡에서 '#jungkook'에 이어 최다 조회수를 보이는 #JK는 306억뷰를 얻었고 정국 관련 톱5 해시태그의 총 조회수만 1327억 이상에 달한다. 이러한 압도적 인기를 증명하듯 정국의 틱톡 영상이 '#Kpop' 해시 태그에서 최다 '좋아요'를 얻은 동영상 2위에 올랐다.해당 영상은 틱톡에서 'breakin into ur heart like that #jungkook...'라는 글로 게재되어 있는 정국의 '버터(Butter) 직캠 영상으로 1000만 '좋아요'를 넘어서며 개인 인물 조회수 1위의 위엄을 증명했다. 이 영상의 조회수도 무려 7300만 뷰에 달하는 엄청난 인기를 보이고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr