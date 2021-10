사진=김윤지 인스타그램

배우 김윤지가 행복한 일상의 순간을 공유했다.김윤지는 30일 자신의 인스타그램에 "You gotta reserve a day ahead for these kimbap(이 김밥은 하루 전에 예약해야 한다)"는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진 속 김윤지는 제주도 바다를 바라보며 김밥과 라면, 시원한 맥주를 즐기고 있는 모습. 남편과 함께 신혼여행 중인 것으로 짐작된다. 김윤지는 제주의 아름다운 풍경을 바라보며 맥주 한 모금을 마신다. 김윤지의 옆모습에서 여유와 행복이 느껴진다.김윤지는 2009년 9월 NS윤지라는 활동명의 가수로 데뷔했으며, 현재는 배우로 활동하고 있다. SBS 드라마 '황후의 품격', tvN 토일드라마 '마인' 등에 출연했다. 5살 연상의 사업가와 결혼했으며, 남편은 개그맨 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr