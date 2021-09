[공식]CL, 29일 ‘ALPHA’ 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’ 발표

CL, 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’ 티저 공개

CL이 오는 29일 첫 정규앨범 ‘ALPHA’의 두 번째 싱글을 발표한다.CL 공식 SNS 채널에 공개된 티저 이미지에 따르면 이번 두 번째 싱글의 제목은 ‘Lover Like Me’로 29일 오후 1시(KST)에 공개된다.낡은 모니터와 대비되는 화려한 네일 아트와 액세서리가 인상적인 손으로 주사위를 던지는 모습을 담아낸 이번 티저 이미지는 ‘Lover Like Me’가 어떤 음악인지 궁금증을 자극하고 있다.CL은 지난 8월에 발표한 ‘ALPHA’의 첫 싱글 ‘SPICY’을 통해 독보적인 카리스마와 퍼포먼스로 여전한 존재감을 발휘했다. 특히 7년여 만에 등장한 음악방송은 마치 콘서트를 보는 듯 파워풀한 라이브 무대로 시청자들을 사로잡은 바 있다.지난 13일(현지시간)에는 미국 최대 패션 행사 중 하나인 멧 갈라(Met Gala)에 참석 퓨전 한복 데님 드레스를 자신만의 매력으로 소화해내면 전 세계 미디어의 주목을 받았다.오는 10월 첫 솔로 정규 앨범 ‘ALPHA’의 발매를 앞두고 있는 CL이 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’로는 어떤 매력을 선보일지 오는 9월29일 오후 1시에 전격 공개된다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr