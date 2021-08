방탄소년단 지민, 손등 키스로 화룡점정…구매욕 끌어 올리는 '광고 천재'

방탄소년단 지민

방탄소년단 지민이 명불허전 광고천재의 면모를 과시했다.지난 11일 삼성 공식 유튜브 채널을 통해 공식 모델로 활동하고 있는 방탄소년단의 'Galaxy x BTS: Get it, let it roll (with Galaxy Z Flip3)' 새 영상이 공개됐다.영상은 지하철에서 버즈를 착용한 여성이 신제품으로 빌보드 핫 100의 9회 1위 곡인 ‘버터’를 재생하며 시작된다.특히 지민은 흰색 라운드 셔츠와 파스텔 톤의 라벤더 컬러 수트를 입어 고급스럽고 시크한 매력으로 시선을 사로 잡았다.버터의 킬링 파트인 지민의 '1:11' 파트가 탄생한 체육관으로 이동하는 장면에서 지민은 레드 가디건과 아이보리 슬랙스로 산뜻하면서 여유로운 분위기를 연출했다. 또한 다채로운 표현력으로 보는 재미까지 더하며 광고 몰입도를 높였다.지민은 여유로운 눈빛과 시시각각 변화하는 디테일한 표정 연기, 여기에 '버터' 포인트 안무인 손등 키스를 선보여 시선을 강탈했다. 짜릿한 키스로 제품을 노출을 극대화시키며, 탄사를 자아냈다.특히, 한 손을 바지 주머니에 넣은채 지하철 출입문에 기대 선 지민이 다른 손으로 제품을 들고 바라보며 부드럽게 미소 짓는 모습에서 심장이 요동친다. 아울러 깊은 눈빛과 함께 창밖을 바라보는 모습은 시크하고 모던하며 섹시한 남성미까지 발산, 마지막 까지 설렘과 긴장을 놓을 수 없는 몰입감을 선사했다.영상이 공개되자 "지민이 들고 있는 폰으로 당장 바꾸고 싶어요", "폰에 버터 킬링 키스라니 광고 천재 맞지", "귀족적 지민 이미지와 찰떡", "지민 눈 빛에 푹 빠지고 잘샘김에 설렘", "레드 컬러도 산뜻하게 소화시키는 광개토 팔레트 슈스" 등 열렬한 팬들의 반응이 이어졌다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr