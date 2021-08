최근 미니앨범 ‘스릴링(THRILL-ING)’으로 컴백한 더보이즈(THE BOYZ)가 브랜디드라이프스타일코리아(대표 쉬브쿠마 라마나탄)의 캐주얼 브랜드 ‘HANGTEN (이하 행텐)’의 F/W 전속모델로 활동한다.행텐 관계자는 더보이즈(THE BOYZ) 모델 발탁 이유에 대해서 ‘더보이즈만이 가진 새로운 느낌과 산뜻함, 그리고 멤버들이 각자 가지고 있는 개성이 행텐이라는 브랜드의 이미지와 잘 맞아 떨어지는 것 같다’ 라고 설명했다.“로드 투 킹덤에 이어 더 킹덤에서 우뚝 선 모습을 보여준 더보이즈가 우리 브랜드 로고를 잘 표현할 것이라 생각했으며 직원들 중 더보이즈 찐팬이 많은 것도 모델 발탁에 영향을 줬다’ 고 관계자는 덧붙여 말했다. 또한 행텐은 더보이즈와 함께하는 F/W시즌동안 고객과 함께 할 수 있는 다양한 프로모션을 준비 중이라고 밝혔다.‘THE BETTER WAVE’ 테마의 F/W 캠페인을 통해서 보다 긍정적이고 좋은 생각의 흐름을 전파하고자 하는 행텐과 자유롭고 에너제틱한 더보이즈의 이미지는 잘 부합되는 부분이다.후문이지만 한창 더운 날씨 속에서도 더보이즈 멤버들은 F/W 제품을 입고 웃음을 잃지 않고 매 컷 최선을 다하는 모습을 보이며 촬영장 분위기를 잘 이끌어 갔다고 한다.오랜 역사를 지닌 행텐과 새롭게 날개를 펴고 있는 더보이즈의 콜라보. 서로에게 많은 시너지를 만들어 갈 F/W시즌 행텐의 THE BETTER 시리즈에 귀추가 주목된다. 더보이즈와 함께 하는 21년 F/W 행텐의 다양한 제품과 룩북은 행텐 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr