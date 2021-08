'직캠 장인' 방탄소년단 정국, 'Butter' SiriusXM' 최단 800만 뷰 돌파

PTD 프로젝트 직캠 600만

방탄소년단(BTS) 공식 유튜브 채널에 게재된 정국의 직캠이 '최단', '최초' 800만, 600만 뷰를 돌파했다.지난 7월 3일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 'Butter' Stage CAM (Jung Kook focus) @ SiriusXM - BTS (방탄소년단)'라는 제목으로 게재된 'Butter'(버터) 정국 직캠 영상이 지난 2일 식을 줄 모르는 인기를 누리며 800만뷰를 넘어섰다.해당 영상은 방탄소년단이 미국 라디오 방송 'SiriusXM'(시리어스XM)에 출연해 선보인 'Butter' 라이브 퍼포먼스를 단체와 멤버 개인 직캠으로 공개한 것이다.당시 정국의 직캠은 가장 늦게 공개됐지만, 단체와 멤버 영상 중 '최단', '최초'로 800만 조회수를 기록하면서 막강한 인기를 증명했다.또 해당 영상은 83만 '좋아요'를 기록했고 이는 'Butter' SiriusXM' 단체와 멤버 직캠 영상 중 가장 높아 그 인기를 실감케 했다.지난 7월 25일 '방탄TV'를 통해 공개된 정국의 'Permission to Dance' 프로젝트 버전 직캠도 같은 날 600만 뷰를 돌파했다.'Permission to Dance' 프로젝트 버전 정국 직캠 또한 단체와 멤버 영상 중 '최단', '최초'로 600만 뷰를 달성하는 기록을 경신하며 믿고 볼 수 밖에 없는 '정국 직캠'의 인기를 자랑했다.또한 3일에는 유튜브 '인기 급상승 음악' 26위에 올랐다.한편, 정국은 그룹의 메인 보컬이지만 동시에 리드 댄서로 라이브 퍼포먼스 무대를 단번에 끝장내는 무대 실력을 겸비한 아이돌로 정평이 나 있다.해당 'Butter' SiriusXM 직캠 영상에서도 정국은 역동적인 퍼포먼스에도 시원하게 탁 트인 성량과 완벽한 라이브 실력으로 귀도 함께 사로잡는다.더불어 정국의 'Permission to Dance' 프로젝트 버전 직캠에서는 팝핀, 칼 박 댄스를 추면서 귀엽고 사랑스러운 매력과 살랑 살랑한 모션, 청량한 윙크 등 다채로운 표정, 제스처까지 섬세하게 구사해 보는 이들에게 재미도 안겼다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr