방탄소년단 지민, '美투나잇쇼' 버터 게임 '상남자 매력'…꿀 떨어지는 지미 팰런

방탄소년단 지민, 미국 투나잇쇼./

방탄소년단(BTS) 지민이 미국 NBC '지미 팰런쇼'에 출연해 빌보드 핫100 9주 1위곡 '버터'와 버터 앨범의 상징인 버터 게임을 대표로 맡아 프로그램 메이커 역할을 톡톡히 해냈다.지난 24일(한국시간) 방탄소년단은 미국 인기 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 '지미 팰런쇼')에 출연해 새로운 게임 'Will It Fit?'(거기에 들어갈 수 있을까?)로 팬들에게 즐거움을 선사했다.2018년 첫 출연부터 진행자 지미 팰런(Jimmy Fallon)과 브로맨스를 자랑해오며 '지민 팰런'이란 예명까지 얻은 지민이, 이번 방송에서도 게임의 스타트를 열며 프로그램 분위기를 이끌었다.밝은 색 청바지와 흰 티셔츠, 겨자색 베스트를 착용한 지민은 게임 오프닝 송을 과장된 모습으로 부르는 지미 팰런을 그대로 따라하며 장꾸 모먼트를 보여줘 시작부터 큰 웃음을 안겼다.방탄소년단의 히트송 '버터'(Butter)를 대표하듯 설정된 '작은 어항 속에 버터 33개 넣기'를 시작, 모든 게임의 첫 주인공은 지민으로 자신만만하게 'YES'를 선언했다.장갑 착용후 경쾌하게 손을 푼 지민은 제법 크게 잘린 버터를 작은 유리 어항에 거침없이 넣었다. 이후 더이상 자리가 없자 꾹꾹 누루고 주먹으로 두드리는 등 상남자가 되어 33개의 버터를 딱 맞게 넣어 순식간에 미션을 클리어했다.진행자 지미 팰런은 지민이 게임을 시작하기 전부터 "언제든 준비가 되면 시작하라"고 배려했고, 지민이 버터를 넣을 때마다 흥분된 리액션으로 쇼의 분의기를 고조시켰다.또한 게임 중 지민이 주먹으로 버터를 치자 "조심해"라고 애정어린 멘트를 보낸 지미팰런은 지민이 게임에 성공하자 크게 환호하며 기뻐했다.지민을 시작으로 작은 컵케이크에 초 꽂기, 티셔츠 여러벌 입기, 작은 가방에 바나나 넣기 등 멤버들 모두 게임에서 성공했다. 이에 지미 팰런은 나초 치즈가 가득한 세탁기 안으로 들어가 '버터' 앨범을 들어보이는 대형미션 벌칙수행으로 큰 웃음을 주며 게임을 마무리 했다.때와 장소에 맞게 최선을 다해 프로다운 모습을 보여온 지민은 이번 미국 방송에서도 적극적인 참여, 진행자와의 환상적 호흡, 흥겨운 리액션까지 완벽하게 분위기를 주도했다.이를 본 팬들은 "버터노래와 버터앨범의 상징인 버터게임이라니 역시 BTS프론트맨", "야무지게 버터 넣는다", "작은 손으로 버터 때리는 상남자", "분위기 메이커 박지민 너무 귀여", "지민오빠 걱정해주는 지미팰런 눈에 꿀 뚝뚝 떨어지네"등 다양한 반응을 보였다.한편, 방탄소년단의 '버터(Butter)'가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 신곡 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)를 제치고 8번째 1위를 차지하며 9주 연속 1위를 이어가 놀라움을 안기고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr50