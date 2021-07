방탄소년단 진 솔로곡 MOON, 유행타지 않는 녹진한 인기...美 매체 "스포티파이 코리아에서 두번째 높은 인기"

방탄소년단(BTS) 진의 'Moon'이 Spotify Korea에서 두 번째로 높은 솔로곡으로 기록 됐다.해외 연예 매체 올케이팝(allkpop)은 최근 진의 'Moon'이 멜론에서 'MOTS7' 앨범 중 막강한 인기를 누리는 곡이자 Spotify Korea에서 두 번째로 높은 솔로곡임을 전했다.매체는 진의 자작곡인 'Moon'이 대한민국 최대 음악 플랫폼인 멜론에서 'MOTS7'(MAP OF THE SOUL : 7)앨범 중 솔로곡 1위로 유행을 타지 않는 히트작임을 계속해서 증명하고 있다고 극찬했다.'Moon'은 지난달 멜론에서 'MOTS7' 앨범에 수록된 솔로곡 중 가장 많은 '좋아요'를 기록한 바 있으며 방탄소년단 음반 목록 전체 중 27 번째로 인기 있는 곡이기도 하다.중복되지 않은 고유의 리스너를 기반으로 한 기록에서도 다른 모든 B-side 트랙을 능가했으며, 한국에서 Spotify가 시작 된 이후 Top200 차트에서 49위로 정점을 찍었다"고 밝히며 방탄소년단 진의 솔로곡 'Moon'의 막강한 파워를 실감케 했다.매체는 또 최근에 진의 솔로곡 'Awake,' 'Epiphany,' 그리고 'Moon' 이 단 3곡 만으로 스포티파이에서 3억 스트리밍 돌파, 비평가와 언론으로부터 계속해서 인정을 받고 있으며, 전 세계 차트에서 엄청난 성공을 거두고 있다고 덧붙였다.MOON의 기록은 차근차근 꺾이지 않는 오름세로 하나씩 기록을 달성해 나가는 중이다.최근 네팔 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 총 110개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위 기록을 세운 'Moon'은 아이튠즈 역사상 다섯 번째로 총 110개국 1위를 차지한 곡이 되었다.또 지난해 7월 'Moon'은 빌보드가 발표한 월드 디지털 송 세일즈 차트 2위를 기록했으며 미국 최고의 음악 전문 매거진 '롤링스톤(Rolling Stone)역대 최고 보이그룹 노래 75곡(75 Greatest Boy Band Songs of All Time)'에서 5위에 선정, K-POP의 위상을 높였다.7번의 빌보드 HOT100 1위를 이어 받아 Permission to Dance가 첫 1위를 했을 때 진은 “절하면서 사진 올리고 싶네요ㅠㅠ 저도 더 열심히 살겠습니다. 감사합니다! Thank you love you army”라고 팬 커뮤니티 위버스에 글을 남겼다.아티스트로서 영광된 자리에 있을 때마다 그에 대한 대답으로 본인이 더 열심히 살겠다고 화답하는 것은 MOON의 가사 ‘어떤 말보다 고맙단 말보다 난 너의 곁에 있을게. 캄캄한 밤에 훨씬 더 환하게 너의 곁을 지킬게. 문득 생각해 너는 널 정말 알고 있을까. 네 존재가 얼마나 예쁜지 너 알고 있을까. 네 주위를 맴돌게. 네 곁에 있어 줄게. 네 빛이 되어 줄게. All for you‘에서 말하는 것과 같은 결로 맞닿아 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr