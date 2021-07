방탄소년단 진의 에피파니, 평론가가 선정한 BTS 올타임 노래 TOP5 중 유일한 솔로곡

"미모도 보컬도 전문가픽" 방탄소년단 진

방탄소년단 (BTS) 진의 ' 에피파니 (Epiphany)' 가 김대헌 대중은악 평론가로부터 솔로곡으로서는 유일하게 방탄소년단의 모든 노래 중 TOP 5 안에 포함됐다.

지난 14 일 한국 대표 음반리뷰 웹진 이즘 (IZM) 의 편집장인 김도헌 평론가는 유튜브 채널 DKDKTV 를 통해 " 음악평론가가 뽑은 방탄소년단의 올타임 노래 TOP 5 (Top 5 BTS songs of ALL TIME, chosen by a music critic)" 를 발표했다 .

김 평론가는 솔로곡으로서는 유일하게 진의 에피파니를 선정하며 보컬로서의 진의 능력을 높이 평가했다 .

김 평론가는 다수 매체에 칼럼을 기고하고 , 엠넷 < 레전드 100> 프로젝트 , 멜론 아티스트 DB 작업 , 기획사 모니터링 작업에도 참여 중이다 . tbs FM ' 임진모의 마이웨이 ' 에 고정 게스트로 출연하기도 했다 .

진행자 대니김과 함께 출연한 영상에서 김도헌 평론가는 좋아하는 방탄소년단 곡이 정말 많아서 TOP 5 를 고르기가 무척 어려웠다고 밝히며 에피파니를 방탄소년단의 올타임 노래 중 4 위로 선정했다 .



김도헌 평론가는 " 멤버 진을 굉장히 좋아하는데 비주얼도 굉장히 훌륭하지만 , 제가 얘기하는 건 보컬이다 . 진의 목소리가 굉장히 안정적이다 .", " 고음도 무척 잘하고 전하지 못한 진심 , 돈리브미 (Don't Leave Me) 등의 노래들에서 진이 굉장히 인상적인 퍼포먼스를 많이 보여준다 . 그래서 저는 진의 솔로곡도 굉장히 좋아한다 . 어비스 (Abyss) 와 같은 노래들 ...", " 에피파니는 처음 들었을 때부터 굉장히 좋았다 . 방탄소년단은 LOVE YOURSELF 承 'Her' 음반에서는 설레는 사랑이야기와 국제적으로 인정받으며 두근거리는 마음을 담았고 LOVE YOURSELF 轉 'Tear' 에서는 불안한 마음과 어느 정도의 독기도 담아냈다 .



그런데 LOVE YOURSELF 를 총결산하는 LOVE YOURSELF 結 'Answer' 앨범에서 진이 에피파니를 부르며 이 둘을 완벽하게 믹스한 것이다 . 처음에는 내가 나 자신을 믿지 못해서 불안한 느낌이 많이 들어갔지만 , 나중에는 나를 믿고 사랑하면서 이 모든 것들을 극복하고 더 거대한 성과를 향해서 걸어가는 방탄소년단의 모습을 상징적으로 표현한 것이다 " 라고 말했다 .

김도헌 평론가가 뽑은 방탄소년단의 올타임 노래 TOP 5 위는 " 피 땀 눈물 ", 3 위는 "MIC Drop", 2 위는 " 다이너마이트 (Dynamite)", 1 위는 " 봄날 " 이었다 . 그는 " 봄날 " 에 대해 말하면서 " 각 파트마다 멤버들이 개성있게 노래와 랩 등 노래 표현을 잘했다 ." 고 분석하며 " 특히 앞서 말했듯이 진의 보컬이 중심을 잘 잡아주고 있다 " 고 다시 한번 진의 보컬 실력에 대해 극찬했다 .

미국 매체 올케이팝은 김도헌 평론가가 방탄소년단의 올타임 노래 TOP 5 중 4 위에 진의 솔로곡 ' 에피파니 ' 를 선정한 소식을 실었다 .

매체는 " 솔로곡의 경우 진은 확실히 독보적이다 . 환상적 세계의 보컬 , 유니크한 사운드 , 감정의 전달 , 철학적 메시지가 함께 어우러져 진의 솔로곡은 팬을 넘어 일반 대중에게도 큰 인기를 얻고 있다 . ' 에피파니 ' 는 앨범의 거의 마지막 트랙임에도 불구하고 스포티파이에서 1 억 3 천만개 이상의 스트리밍을 기록했다 . 진은 모든 한국 플랫폼에서 2 번째로 가장 많이 스트리밍된 곡을 가진 방탄소년단 멤버다 " 라고 전했다 .

또한 " ' 에피파니 ' 는 라이브 공연을 할 때마다 엄청나게 열광하게 만드는 방탄소년단의 유일한 솔로 무대로도 알려져 있다 ." 라는 설명도 곁들였다 .

진의 솔로곡이 유수의 음악평론가들로부터 명곡으로 선정되거나 , 진이 방탄소년단 단체곡에서도 두드러지는 보컬로 평가받는 것은 이번뿐만이 아니다 .

미국 빌보드는 ' 빌보드 스태프 선정 2020 베스트 앨범 50'(The 50 Best Albums of 2020 : Staff Picks) 에 방탄소년단의 'MOTS : 7' 를 선정하며 빌보드는 "'Moon' 과 같은 트랙이 비평가와 아미 모두를 즐겁게 했다 " 고 밝혔다 .

한국대중음악상 ( 한대음 ) 은 방탄소년단의 ‘FAKE LOVE’ 를 2019 올해의 노래로 뽑으며 "[LOVE YOURSELF] 시리즈에서 솔로곡을 통해 멤버들 중 가장 애틋한 정서를 노래하던 진이 후렴구를 부른다 . 그리고 그가 크게 소리를 내지르며 사랑의 이면을 노래할 때 , ‘FAKE LOVE’ 라는 트랙의 효용은 완벽하게 증명된다 . 타이틀곡 하나로 방탄소년단이 꼼꼼하게 그려온 세계의 완결성과 완전함이 만들어지는 순간이다 ." 라고 높이 평가했다 .

음악잡지 밴드웨건의 편집 디렉터인 카밀레 카스틸로 (Camiile Castillo) 는 2021 년 상반기 최고의 곡으로 'Butter' 를 선정하면서 " 특히 좋아하는 부분은 진의 첫 번째 소절로 그 부분을 듣고 깜짝 놀랐다 . 진의 목소리와 그렇게 잘 맞아 떨어질 수 없었기 때문이다 ' 라고 평가했다.

영상의 댓글에 팬들은 " 솔로곡 중 유일하게 탑 5 에 들었네 . 대단하다 . 에피파니 너무 좋아 . 진도 너무 잘부르고 미모도 보컬도 다 잘해 ", " 석진이 항상 전문가들이 보컬 칭친해주네 ", " 내 방탄 입덕곡임 . 가사가 참 힘이 되었어 " 등 뜨거운 반응을 나타냈다 .

김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr