임영웅, '잊어야 한다는 마음으로' 음원 영상 100만뷰 돌파

가수 임영웅의 ‘잊어야 한다는 마음으로’ 음원 영상이 100만 뷰를 돌파했다.지난 5월 10일 임영웅 공식 유튜브 채널 'With the Heart to Forget You (잊어야 한다는 마음으로)’라는 제목의 영상이 100만 조회수를 기록해 눈길을 끈다.해당 영상은 TV 조선 '뽕숭아학당' 49회 방송에서 1주년을 기념하며 벌인 축하 대잔치에서 선보인 임영웅의 노래로 만든 음원이 담겼다. 이날 초심을 되살리기 위한 트롯맨들의 노래 한마당이 펼쳐졌고, 심사에 나선 장윤정은 처음 노래했을 때의 설렘과 눈빛을 기억하며 노래하라고 주문했다.초심을 되살리는 노래로 임영웅은 대학시절 가수를 꿈꾸며 불렀던 곡 ‘잊어야 한다는 마음으로’를 선곡했다. 감미로운 보이스로 무대를 장식한 임영웅은 큰 감동을 선사했다. 네이버TV 조회수 8만 8000회를 돌파하며 팬들의 많은 사랑을 받고 있는 임영웅의 ‘잊어야 한다는 마음으로’는 이번 앨범의 타이틀곡으로 선정됐다.임영웅과 팬클럽 영웅시대는 유튜브, 팬카페, SNS 등을 통해 활발하게 소통하며 긴말하고 끈끈한 관계를 이어가고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 임영웅의 공식 유튜브 채널인 '임영웅'에는 일상, 커버곡, 무대영상 등 다양한 영상이 업로드되며, 누적 조회 수는 9억만 뷰를 돌파했다. '임영웅' 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts'에는 편집본 영상이 주로 올라가며, 이 채널의 구독자만 14만8000명이 넘는다.한편, 지난 8일 오전 6시 기준네이버 TV 인기영상 TOP100에는 임영웅의 ‘I’m Not The Only One’ 무대와 ‘넌 내게 반했어’ 무대TV CHOSUN ‘뽕숭아학당: 인생학교’ 58회에 담긴 ‘도란도란 듀엣쇼’가 담겼다.프트를 타고 멋지게 등장했다. 그는 아무나 소화하지 못하는 파란 선글라스를 쓰고 황금색 마이크를 든 채 샘 스미스의 'I'm Not The Only One’을 열창했다. 훈훈한 비주얼과 더불어 감성이 폭발하는 그의 무대는 네이버 TV 인기영상 1위에 오르는 등 방송 이후에도 큰 사랑을 받고 있다.네이버 TV 2위에 오른 ‘넌 내게 반했어’도 역시 ‘뽕숭아학당’에서 임영웅이 선보인 무대가 담겼다. 임영웅은 노브레인과 팀을 이뤄 '넌 내게 반했어' 무대를 꾸몄다. 화려한 올레드 의상을 입고 등장한 임영웅은 잔망스러운 퍼포먼스로 대중들의 마음을 사로잡으며 또 하나의 레전드 무대를 탄생시켰다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr