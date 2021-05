블랙핑크 제니, SNS 통해 근황 공개

母 향한 애정 '한가득'

/사진=제니 인스타그램

그룹 블랙핑크의 제니가 엄마를 향한 애정을 드러냈다.제니는 10일 자신의 SNS 계정에 "My best friend. I love you mummy(나의 가장 친한 친구. 사랑해 엄마)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 유럽풍의 배경을 뒤로 한 채 카메라를 응시하고 있다. 그는 엄마와 진한 포옹을 나누며 방긋 미소를 지어 보였다. 두 사람의 깊은 사랑이 화기애애한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난 1월 첫 라이브스트림 콘서트 'YG PALM STAGE-2021 BLACKPINK : THE SHOW'를 열었다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr