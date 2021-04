'비정상회담' 벨기에 대표 줄리안

벨기에 대사 부인 폭행 사건이 성의없는 사과문으로 공분을 사는 상황에서 벨기에 출신 방송인 줄리안이 사과했다.줄리안은 24일 자신의 인스타그램에 "벨기에 사람으로 창피한 일이 생겼다"며 "생겨서는 안 되는 일이 생겼다. 어떤 상황에서도 폭력을 쓰면 안되고, 대사님의 부인이라면 더더욱 더 안됐었다고 생각을 한다"면서 사과문을 게재했다.이어 "그 일이 생길 때 상황을 대처하는 것도 중요한데 사과문을 늦게 올렸고, 마지막에 (끝) 적혀있는 걸 보고 한숨만 쉬었다"며 "CCTV가 없었다면 그냥 이 일이 넘어가지 않았을까를 생각하면서 공개 돼 천만다행이라고 생각을 한다"고 대사관 측 대처에 문제점을 지적했다.줄리안은 "제가 벨기에인이지만 벨기에 대사관이나 대사님을 대변할 수 있는 사람은 아니라 처음에 뉴스가 보도됐을 때 어떻게 대응할까 지켜 보고 있었다"며 "지켜보다가 저도 열 받고, 글을 남겨야겠다는 결심을 하게 됐다"고 사과문을 쓰게 된 배경을 설명했다.또 "지금 벨기에 뉴스에도 보도되고 있어서 우리 부모님한테도 전화가 와서 '이게 무슨 일이냐'고 물어보신다"며 "벨기에 매체 댓글을 보면 '말이되냐', '창피하다' 등의 비판과 벨기에 이미지를 안좋게 만들어서 책임져야 한다는 내용이 대부분"이라고 전했다.그러면서 "피해자와 피해자 가족에게 벨기에 국민으로서 벨기에 국민들을 대변해 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.줄리안은 벨기에 국적 방송인 겸 DJ로 JTBC '비정상회담'에 출연하며 인기를 모았다.줄리안이 언급한 벨기에 대사 부인 폭행 사건은 지난 9일 경찰에 입건되면서 알려졌다. 경찰이 벨기에 대사 부인을 폭행 혐의로 출석요구서를 보냈지만, 대사 부인이 면책 특권을 앞세워 응하지 않았다는 것.이후 공개된 CCTV에는 의류매장에서 검은 구두를 신은 채 매장 의자에 앉아 흰 바지를 입고 있는 대사 부인의 모습이 담겨 있다. 이에 대해 매장 직원이 문제를 제기하자 직원의 뺨을 때린 것.피터 레스쿠이에 주한 벨기에 대사는 논란이 커지자 20일 성명을 내고 "유감을 표한다"면서도 "사건에 대한 조사가 아직 진행 중이므로, 이번 사건에 대해 코멘트하거나 인터뷰하지 않을 것"이라고 전했다.또한 "부인이 현재 뇌졸중으로 인해 입원 치료를 받고 있어 현재 경찰 조사에 임할 수 없는 상태"라고 강조했다.뿐만 아니라 벨기에 대사관 공식 SNS 계정으로 '한국인들은 인종차별주의자'라고 비난한 외국인의 댓글에 '좋아요'를 누르면서 공분이 흘러나오고 있다.이번에 정말로 벨기에 사람으로 창피한 일이 생겼습니다. 생겨서 안 되는 일이 생겼습니다. 어떤 상황에서도 폭력을 쓰면 안 되고 대사님의 부인이라면 더더욱 더 안됐었다고 생각을 합니다. 그리고 일이 생길 때 상황 대처하는 것도 중요한데 사과문을 늦게 올렸고, 마지막에 (끝) 적혀있는 거 보고 한숨만 쉬었습니다. CCTV없었다면 그냥 이 일이 넘어가지 않았을까를 생각하면서 공개 되서 천만다행이라고 생각을 합니다. 제가 벨기에인 이지만 벨기에 대사관이나 대사님을 대변 할 수 있는 사람이 아니라서 처음에 뉴스에 보도 됐을때 어떻게 대응할까 지켜 보고 있었는데 지켜보다가 저도 열 받고 글 남겨야겠다는 결심 하게 되었습니다. 지금 벨기에뉴스에 보도 되고 있어서 우리 부모님한테 전화와서 이게 무슨일이냐고 물어봤습니다. 벨기에 매체에 댓글 보면 말이되냐, 창피하다, 등의 비판과 벨기에 이미지를 안좋게 만들어서 책임져야 한다는 내용이 대부분입니다.피해자와 피해자 가족에게 벨기에국민으로서 벨기에국민들을 대변하여 고개 숙여 사과드립니다.I really want to show my apology to the victim and her family for the incident involving our Ambassador’s wife. Violence should never be the answer and even more coming from someone married to a diplomat.김소연 기자 kimsy@tenasia.co.kr