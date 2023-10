싸이커스, '2023 더팩트 뮤직 어워즈'서 '핫티스트상' 수상

싸이커스(xikers)가 ‘2023 더팩트 뮤직 어워즈(THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)’에서 수상의 영광을 안았다.싸이커스는 지난 10일 오후 인천 남동 체육관에서 진행된 ‘2023 더팩트 뮤직 어워즈’에 참석해 앞으로가 더 기대되는 아티스트에게 주는 핫티스트상을 수상했다.수상 후 싸이커스는 “무엇보다 우리 로디(공식 팬덤명) 진심으로 감사하다. 꿈만 같은 일들이 일어나고 있는데 이건 다 로디 덕분이다”라며 팬들을 향한 진심이 드러난 수상소감을 전했고, 이어 “앞으로 더 열심히 하는 가수 되겠다”라고 다부진 각오를 덧붙였다.이후 무대에 오른 싸이커스는 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)’의 첫 번째 타이틀곡 ‘두 오어 다이(DO or DIE)’ 무대를 펼쳐 역동적인 퍼포먼스와 에너지로 눈길을 끌었다. 또한 특별히 준비한 댄스 브레이크로 현장의 분위기를 한껏 끌어올렸다.지난 8월 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이’로 컴백한 싸이커스는 초동 판매량 약 20만 장을 돌파, 전작 대비 두 배에 달하는 수치로 자체 최고 기록을 경신했을 뿐만 아니라 미국 빌보드 ‘이머징 아티스트’ 1위에 이름을 올리며 ‘대세 신인’으로서의 저력을 뽐냈다.싸이커스는 데뷔 약 6개월 만에 첫 월드투어 ‘트리키 하우스 : 퍼스트 인카운터(TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER)’를 개최했고, 그중에서도 일본 도쿄 공연을 전석 매진시키며 놀라움을 자아냈다. 더불어 데뷔 앨범인 '하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉(HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing)'과 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이'는 모두 일본 오리콘 일간 앨범 차트에서 역주행하며 뜨거운 현지 인기를 입증하기도 했다.이렇듯 계속해서 상승세를 달리며 글로벌 행보에 박차를 가하는 중인 싸이커스는 22일(현지시간) 미국 뉴욕에서 첫 월드투어 ‘트리키 하우스 : 퍼스트 인카운터’의 열기를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr