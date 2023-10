브브걸, 데뷔 첫 팬콘까지 D-1…특별한 수료증 수여

그룹 브브걸(BBGIRLS)의 데뷔 첫 팬 콘서트가 하루 앞으로 다가왔다.브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)은 오는 7일 오후 6시 광운대학교 동해문화예술관에서 ‘BBGIRLS 1ST FANCON ’(브브걸 첫 번째 팬 콘서트 <원 모어 타임>, 이하 ‘ONE MORE TIME’)을 개최, 팬들과 만남을 가진다.‘ONE MORE TIME’은 2023년 가장 핫한 ‘神인 아이돌’ 브브걸의 첫 번째 팬 콘서트로, 팬들에게 전하는 멤버들의 사랑은 물론 볼거리와 즐길 거리가 풍성하게 준비돼 있다. 늦여름 축제라는 콘셉트에 맞춰 ‘서머퀸’ 브브걸의 친밀한 소통과 무대가 펼쳐진다.이번 팬 콘서트에서는 역주행 신화를 일으켰던 ‘롤린’을 비롯해 ‘神인’ 브브걸의 데뷔곡 ‘ONE MORE TIME’, ‘LEMONADE’(레모네이드) 등 다양한 퍼포먼스 퍼레이드가 이어질 예정이다. 무대 외 브브걸의 자연스러운 티키타카 케미 역시 또 하나의 관전 포인트가 될 것으로 기대된다.특히 브브걸은 첫 번째 팬 콘서트를 위해 특별한 수료증 수여식을 준비, 현장을 찾은 팬들 중 추첨을 통해 무대로 초대한다. 브브걸이 직접 전달할 수료증에는 어떤 내용이 담겨있을지 기대가 모이는 가운데, 공연 시작 전 팬들을 위한 드레스 코드 및 슬로건 이벤트 또한 마련된다.드레스 코드 이벤트를 통해 브브걸의 사인 폴라로이드, 미공개 포토카드, 사인 포토이즘, 사인 앨범 등 다채로운 선물이 증정될 뿐만 아니라, 슬로건 이벤트는 팬들에게도, 브브걸에게도 잊지 못할 추억이 될 전망이다.선선한 바람과 함께 찾아올 브브걸의 늦여름 축제 ‘ONE MORE TIME’은 7일 오후 6시 광운대학교 동해문화예술관에서 진행된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr