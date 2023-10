/ 사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 올 들어 9개월 동안 1천만 장 이상 앨범을 판매하는 대기록을 작성했다.5일 써클차트에 따르면, 지난 1월 1일부터 9월 30일까지 국내에서 발매된 세븐틴 앨범들은 총 1,104만 3,265장 팔린 것으로 집계됐다. 세븐틴은 9개월 만에 국내 앨범 판매량 1천만 장을 넘기는, ‘유례를 찾기 어려운’ 대기록을 남김으로써 ‘K-팝 최강자’의 위용을 제대로 입증했다.이러한 대기록은 지난 4월 24일 발매된 미니 10집 ‘FML’이 이끌었다. ‘FML’은 지금까지 627만 장 이상 판매돼 K-팝 단일 앨범으로는 역대 가장 많이 팔린 앨범이 됐다. 정규 4집 ‘Face the Sun’이 판매량 95만 장 이상으로 뒤를 받쳤고, 승관, 도겸, 호시로 구성된 스페셜 유닛 부석순의 첫 번째 싱글 앨범 ‘SECOND WIND’와 재발매된 구보들도 힘을 보탰다.세븐틴은 데뷔 후 6년 6개월이 지난 2021년 11월에 국내 앨범 누적 판매량 1천만 장을 넘긴 바 있다. 그러나 이후 성장세에 가속도를 내면서 세븐틴은 급기야 단 9개월 만에 앨범 판매량 1천만 장을 달성함으로써 팬덤을 넘어 대중적으로 인기를 확장하며 K-팝 대표 아티스트로 확실히 자리매김했다는 평가를 받는다.한편, 세븐틴은 오는 23일 오후 6시 미니 11집 ‘SEVENTEENTH HEAVEN’을 발매한다. ‘SEVENTEENTH HEAVEN’은 ‘더할 나위 없이 매우 행복한 상태’를 의미하는 영어 표현인 ‘Seventh Heaven’을 세븐틴만의 의미로 바꾼 앨범 명으로, 세븐틴은 이번 음반을 통해 지금까지의 노력과 결실을 팬들과 함께 축하하며 새로운 앞날을 그려가는 거대한 축제의 장을 펼칠 예정이다.세븐틴은 오는 9일까지 성수동 일대에서 오프라인 이벤트인 ‘SEVENTEEN STREET in Seongsu’를 개최한다. ‘SEVENTEEN STREET in Seongsu’는 전시 체험, 아트월, 컬래버레이션 매장 등으로 구성되며, 자세한 내용은 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr