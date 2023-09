사진제공=인연엔터테인먼트, 올블루레코즈

‘보이즈 플래닛’ 출신 온리(ONLEE)가 팬들을 위한 음원을 깜짝 발표한다.‘ONLEE(온리)’로 활동명을 변경한 이승환은 팬들을 위한 자작곡 공개를 예고했다.오는 9일 발매되는 온리의 신곡 ‘그 영화처럼 우린(Be with you)’은 ‘보이즈 플래닛’ 이후 자신을 기다려 준 팬들을 위해 준비한 선물로 온리가 직접 작사, 작곡에 참여한 팬송이다.온리는 앞서 지난 6일 오후 6시 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 ‘그 영화처럼 우린(Be with you)’의 티저 영상을 공개했다. 록 보컬로 변신한 온리는 신나는 밴드 사운드와 청춘 영화를 떠올리게 하는 모습을 선보였다.온리의 새로운 시작을 알리는 신곡 ‘그 영화처럼 우린(Be with you)’은 파워풀한 기타 연주와 청량한 록 사운드가 어우러진 록 장르의 곡이다.온리의 신곡 ‘그 영화처럼 우린(Be with you)’은 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr