화사, 19금 외설논란 지워냈다…'I Love My Body' 아이튠즈 차트 8개국 1위

가수 화사가 컴백과 동시에 국내외 차트에서 흥행 시동을 개시했다.화사의 새 디지털 싱글 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)'는 지난 6일 발매일에 캄보디아, 콜롬비아, 헝가리, 요르단, 말레이시아, 필리핀, 사우디아라비아, 싱가포르 등 8개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 차지했으며, 21개 국가에서 10위권에 올랐고, 34개 국가에서 100위권에 진입하며 상승세를 보이고 있다.이뿐만 아니라 멜론, 지니, 벅스 등 국내 주요 실시간 음원 차트에서도 TOP100에 안착하며 국내외 리스너들로부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.무엇보다 이번 신보는 화사가 2년 만에 발매하는 동시에 싸이가 수장으로 있는 피네이션에 합류한 이후 처음 발매하는 것으로 더욱 큰 관심을 받고 있다. 이 기세를 몰아 당분간 화사의 화력은 지속될 것으로 전망된다.'I Love My Body'는 나 자신이 아닌 타인의 시선이 미의 기준이 되는 세상에서 나만이 지닌 본연의 아름다움을 표본으로 삼고 사랑한다는 메시지를 담은 앨범으로, 그 어떤 것보다 가장 소중하지만 잊기 쉬운 나의 몸(Body)을 더욱 아끼고 사랑하겠다는, 누구에게나 필요한 가사로 위로와 공감을 전하고 있다.또한 화사는 지난 6일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 싸이와 한배를 타게 된 비하인드 스토리부터 신곡 에피소드까지 전하는 등 활발한 컴백 활동을 펼치고 있다.한편, 화사는 오늘(7일) Mnet '엠카운트다운'에서 신곡 'I Love My Body' 무대를 최초로 공개할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr