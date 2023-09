/ 사진제공=알비더블유(RBW)

마마무+(마마무 플러스)가 국내를 시작으로 아시아 팬콘서트 투어에 나선다.1일 소속사 RBW는 "오는 16~17일 서울에서 열리는 마마무+(솔라, 문별)의 첫 팬콘서트 'MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT 'TWO RABBITS CODE''(이하 'TWO RABBITS CODE')가 아시아 투어로 확장, 국내를 넘어 글로벌 팬들과 만난다"라고 밝혔다.마마무+의 첫 팬콘서트인 'TWO RABBITS CODE'는 16~17일 양일간 서울 광진구 YES24라이브홀에서 열린다. 국내 팬콘서트 개최 소식이 전해진 뒤 아시아 지역서도 공연 문의가 쇄도한 바, 마마무+는 일본, 대만, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 홍콩 등 총 아시아 8개 지역 투어를 확정했다.'TWO RABBITS CODE'는 무무(공식 팬덤명)들의 취향(CODE)을 저격하겠다는 포부 아래, 마마무+만의 환상적인 라이브 퍼포먼스는 물론 팬들과 한층 가까이서 소통할 수 있는 다채로운 구성으로 팬사랑에 보답할 계획이다.이에 앞서 마마무+는 공식 SNS를 통해 포스터를 비롯 팬콘서트와 연계된 콘텐츠들을 차례로 선보이고 있다.한편, 마마무+는 오는 16~17일 서울 광진구 YES24라이브홀에서 첫 팬콘서트 'TWO RABBITS CODE'를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr