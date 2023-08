'블랙핑크 더 게임' OST 'THE GIRLS', 오늘 정식 음원 발매

블랙핑크 IP 기반의 모바일 게임 '블랙핑크 더 게임' OST인 'THE GIRLS'가 오늘(25일) 오후 1시(한국시간) 정식 음원으로 발매된다.'THE GIRLS'는 자주적이고 용기 있는 삶에 대한 메시지를 담은 곡이다. 멤버 제니와 로제가 작사·작곡에 참여했으며, 리드미컬하고 강렬한 사운드 위 멤버들의 파워풀한 랩과 보컬이 어우러져 강한 중독성을 선사한다.음원과 더불어 'THE GIRLS' 뮤직비디오도 블랙핑크 공식 유튜브와 블랙핑크 더 게임 채널에 공개될 예정이다. 지난 23일 '블랙핑크 더 게임' 속 가상 공간인 블랙핑크 월드에서 최초로 선보여 뜨거운 반응을 얻었다.특히 멤버들이 직접 등장하지 않는 3D 아바타 영상임에도 관련 해시태그(#BLACKPINK THE GIRLS OST, #BLACKPINK THE GAME)가 단숨에 트위터 월드와이드 트렌딩 상위권을 점령, 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 짐작케 했던 터다.아울러 'THE GIRLS' OST 패키지도 이날 오후 1시부터 KTOWN4U, YG셀렉트샵 등 주요 음반 사이트에서 만나볼 수 있다. '스텔라'와 '레브' 버전 내 블랙, 핑크 에디션까지 총 4종이 준비됐으며, 독점 화보급 포토카드·미니어처 등신대·게임 재화가 담긴 쿠폰카드 등이 담겨 좋은 반응이 기대된다.한편 블랙핑크는 약 175만 명을 동원하는 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]'를 진행 중이다. 뉴저지·라스베이거스·샌프란시스코·로스엔젤레스 등 북미 4개 도시 팬들과 호흡하고 있는 가운데, 오는 9월에는 K팝 여성 아티스트 최초로 고척 스카이돔에서 화려한 피날레를 장식한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr