NCT DREAM / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT DREAM이 오늘(24일) 데뷔 7주년 기념 스페셜 라이브로 특별한 전야제를 펼친다.8월 25일 데뷔 7주년을 맞이하는 NCT DREAM은 금일 오후 11시부터 유튜브 NCT DREAM 채널 및 틱톡 NCT 채널, 아이돌플러스 등을 통해 ‘My First and Last, 7DREAM : NCT DREAM 7TH ANNIVERSARY’(마이 퍼스트 앤드 라스트, 칠드림: 엔시티 드림 7TH 애니버서리)를 진행한다.이번 방송에서 NCT DREAM은 데뷔 7주년 소감은 물론, 시즈니(팬덤 별칭)가 보내온 다양한 질문에 대해 답하고, 행운 메시지를 함께 읽어보는 등 다양한 코너로 팬들과 데뷔 7주년을 축하할 예정이다.NCT DREAM은 2016년 8월 25일 ‘Chewing Gum’으로 데뷔 후, ‘ISTJ’, ‘버퍼링 (Glitch Mode)’, ‘Beatbox’, ‘맛 (Hot Sauce)’, ‘Hello Future’, ‘We Go Up’ 등 다수의 히트곡을 발표, 매 앨범마다 에너제틱하고 개성 있는 음악과 독보적인 퍼포먼스로 뜨거운 사랑을 받고 있다.NCT DREAM은 8월 26일 오후 6시 인천 문학경기장 주경기장에서 열리는 NCT 단체 콘서트 ‘NCT NATION : To The World’(엔시티 네이션 : 투 더 월드)에 참여한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr