뉴진스 / 사진제공=어도어

뉴진스 'Super Shy'가 애플뮤직에서 7월 한 달간 한국 구독자들에게 가장 많은 사랑을 받은 곡으로 차트 1위를 차지했다.애플뮤직(Apple Music)이 7월 한 달간 한국은 물론 글로벌 구독자들에게 가장 많은 사랑을 받은 인기곡 Top 20 차트를 공개했다.7월 한 달 동안 전 장르에 걸쳐 애플뮤직 한국 구독자들의 가장 많은 사랑을 받은 인기곡은 7월 21일 두 번째 EP 앨범 'Get Up'으로 돌아온 그룹 뉴진스의 'Super Shy'가 차지했다. 또한 같은 앨범에 수록된 'New Jeans'가 그뒤를 이었다. 뉴진스의 경우 대한민국 인기곡 Top 20 차트에서 작년 8월에 공개한 'Attention', 'Hype Boy'를 비롯해 총 10개 곡이 차트인에 성공했다.대한민국 인기곡 Top 20 차트 3위는 지난 7월 14일 첫 선보인 BTS 정국의 솔로 데뷔곡 'Seven (feat. Latto)'가 차지했다. 정국은 애플뮤직 글로벌 K-Pop 인기곡 Top 20 차트에서 당당히 1위를 차지하며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다.박스오피스 역주행으로 화제를 모은 영화 '엘리멘탈'의 주제가 'Steal The Show'가 K-Pop의 약진 속 대한민국 전 장르 차트 4위를 차지하는 기염을 토했다.대한민국 전 장르 인기곡 Top 20 차트 6위에는 걸그룹 르세라핌의 '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내'가 이름을 올렸다. 르세라핌의 이번 곡은 대한민국 K-Pop Top 20 차트 5위, 글로벌 K-Pop Top 20 차트 4위에 올랐고, 애플뮤직 글로벌 K-Pop Top 20 차트에 '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내', 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)는 물론 지난해 10월 17일 공개한 'ANTIFRAGILE'까지 20위권 안에 안착해 르세라핌의 전 세계적 인기를 확인할 수 있었다.아이브, 에스파, (여자)아이들 역시 대한민국 전 장르 및 K-Pop 인기곡 Top 20 차트에 오르며 걸그룹의 막강한 파워를 증명했다.가수 박재정은 대한민국 전 장르 및 K-Pop 장르 인기곡 Top 20 차트에 각각 11위와 9위에 정규 1집 타이틀곡 '헤어지자 말해요'를 올리며 유일한 남성 솔로가수로 차트인에 성공했다.이번 차트는 7월 1일부터 31일까지의 기록을 반영했다.7월 동안 대표적인 K-Pop 아티스트들의 공간 음향 앨범이 애플뮤직을 통해 공개됐다. 정국의 솔로 데뷔 앨범 'SEVEN', 'NCT DREAM의 세 번째 앨범 'ISTJ', 있지(ITZY)의 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'이 공간 음향으로 공개됐다.또한 영화 '미녀와 야수'와 '뮬란'의 오리지널 사운드트랙과 가수 포스트 말론(Post Malone)의 'AUSTIN', 레전드 그룹 왬(Wham!), 롤링스톤스(The Rolling Stones) 및 비치 보이스(The Beach Boys)의 카탈로그 앨범들은 오직 애플뮤직에서만 공간 음향으로 감상할 수 있다. 공간 음향은 사실상 모든 공간에 소리를 배치해 극장과 같은 3차원적 경험을 실현하며, Dolby Atmos를 통해 훌륭한 사운드를 선사하는 애플뮤직의 음향 기술이다.1. Super Shy - 뉴진스2. New Jeans - 뉴진스3. Seven (feat. Latto) - 정국4. Steal The Show (영화 '엘리멘탈' 주제곡) - 라우브(Lauv)5. ETA - 뉴진스6. 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내 - 르세라핌7. I AM - 아이브8. Spicy - 에스파9. Idol - 요아소비(YOASOBI)10. Cool With You - 뉴진스11. 헤어지자 말해요 - 박재정12. 퀸카 - (여자)아이들13. Hype Boy - 뉴진스14. Ditto - 뉴진스15. ASAP - 뉴진스16. OMG - 뉴진스17. UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) - 르세라핌18. Get Up - 뉴진스19. Attention - 뉴진스20. Super - 세븐틴1. Super Shy - 뉴진스2. New Jeans - 뉴진스3. Seven (feat. Latto) - 정국4. ETA - 뉴진스5. 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내 - 르세라핌6. I AM - 아이브7. Spicy - 에스파8. Cool With You - 뉴진스9. 헤어지자 말해요 - 박재정10. 퀸카 - (여자)아이들11. Hype Boy - 뉴진스12. Ditto - 뉴진스13. ASAP - 뉴진스14. OMG - 뉴진스15. UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) - 르세라핌16. Get Up - 뉴진스17. Attention - 뉴진스18. Super - 세븐틴19. Kitsch - 아이브20. 특 - Stray Kids1. Seven (feat. Latto) - 정국2. Super Shy - 뉴진스3. New Jeans - 뉴진스4. 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내 - 르세라핌5. ETA - 뉴진스6. 퀸카 - (여자)아이들7. Ditto - 뉴진스8. UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) - 르세라핌9. OMG - 뉴진스10. Cupid - 피프티 피프티11. I AM - 아이브12. Hype Boy - 뉴진스13. 특 - Stray Kids14. Cool With You - 뉴진스15. Super - 세븐틴16. Spicy - 에스파17. ASAP - 뉴진스18. ANTIFRAGILE - 르세라핌19. Get Up - 뉴진스20. Attention - 뉴진스김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr