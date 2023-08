더보이즈 / 사진제공=IST 엔터테인먼트

더보이즈(THE BOYZ)가 오늘(7일) 신보 'PHANTASY' Pt.1 'Christmas In August'를 발표한다.더보이즈는 7일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 타이틀곡 '립글로즈(LIP GLOSS)'를 발매하고, 약 6개월 만에 대대적인 컴백 활동에 돌입한다.더보이즈의 두 번째 정규 앨범 '판타지(PHANTASY)' 파트1 'Christmas In August'는 '8월의 크리스마스'라는 말의 뜻처럼 현실에는 있는 수 없는, 마치 꿈처럼 기적같은 '상상'의 순간들과 감정을 크리스마스 선물처럼 담아낸 환상적인 앨범이다.타이틀곡 '립글로즈(LIP GLOSS)'를 포함해 총 6개 신곡이 수록된 이번 앨범에는 멤버 큐, 선우, 에릭이 공동 참여해 더보이즈만의 색깔과 넓어진 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있다.타이틀 곡으로 낙점된 '립글로즈(LIP GLOSS)'는 컨셉추얼한 스토리의 가사와 부드러우면서도 중독적인 멜로디가 매력적인 '서머 캐럴송'이다. 더보이즈 특유의 에너지를 느낄 수 있는 이 곡은 BTS, 르세라핌 등 인기 K팝 아티스트들의 대표곡을 작업한 쟁쟁한 글로벌 프로듀서 라인이 참여했다.'립글로즈'의 뮤직비디오는 샤이니, 세븐틴, 레드벨벳, 뉴진스 등 다양한 아티스트와 작업하며 유니크한 연출력으로 사랑 받아 온 신희원 감독이 메가폰을 잡아 더보이즈의 특유의 청량한 에너지를 화려한 영상미로 선사할 예정이다.안무에는 앞서 더보이즈와 여러 차례 최고의 호흡을 맞춘 유명 안무가 백구영이 총괄 퍼포먼스 디렉터로 참여했다.오늘(7일) 정규 2집 'PHANTASY' Pt.1 'Christmas In August'를 발표하는 더보이즈는 같은 날 오후 7시, 오프라인으로 앨범 발매기념 GV를 개최하고 팬들과 만나 컴백 첫 인사를 나눌 예정이다.오늘(7일) 오후 6시 주요 음원사이트에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr