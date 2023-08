싸이커스 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스가 예능 프로그램에 출연하고 싶다고 언급했다.지난 1일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)' 으로 돌아온 싸이커스와의 인터뷰를 진행했다.이날 싸이커스는 올 3월 데뷔 후 첫 컴백인 만큼 긴장하면서도 설레이는 모습을 감추지 못했다.싸이커스는 올 3월에 데뷔해 얼마 전 100일을 넘긴 신인이지만 데뷔 12일 만에 '빌보드 200'에 75위로 진입한 바 있다. 또한 빌보드 내 총 7개 차트에 이름을 올리며 글로벌 시장에 이름을 알렸다. 데뷔 앨범 초동 10만 장을 돌파하며 당시 역대 보이그룹 데뷔 앨범 초동 5위라는 기록을 세우기도 했다.싸이커스에게 나가보고 싶은 예능이 있냐고 묻자 멤버들은 앞다투어 이야기 하기도 했다."'아는 형님'에 나가보고 싶어요. 교탁에서 '나를 맞춰봐' 이런 게 재밌어보여서 한 번 나가보고 싶어요""저희는 예능에 자신감이 있거든요. 그래서 '아이돌 인간극장'에 출연해보고 싶어요. 저희끼리 잘 웃기고 장난을 치는 게 정말 재밌어요""런닝맨이요! 에이티즈 산 선배님이 나가신 적 있었는데 저희끼리 보고 '정말 멋있는 선배님이다' 싶었어요. 기회가 되면 저희도 꼭 나가보고 싶어요""제가 스포츠를 좋아해서 아육대에 팀 전체로 나가고 싶어요""저희 정말 자신 있어요. 씨름이랑 달리기 잘해요"싸이커스는 멤버 전체가 2003년생부터 2005년생이다. 또래인 멤버들은 나이대가 비슷해 좋은 점이 많다고 했다."(그룹 내에서) 나이 차이가 많이 나면 관심사가 다를 수도 있잖아요. 근데 저희는 나잇대가 비슷해서 하는 게임도 비슷하고 놀 때도 보드게임 같은 걸 다같이 할 수 있어서 좋아요. 요즘에도 쉴 수 있을 때에는 멤버들이랑 플레이스테이션을 같이 하는데 재밌어요"싸이커스는 타 그룹과의 차별점으로 '에너지'를 꼽으며 자신감을 내비치기도 했다."음원과 실제로 무대를 볼 때 달라요. 음원은 녹음한 것을 들려주는 거잖아요. 실제로 무대를 하면 라이브도 하고 퍼포먼스를 하면 굉장히 달라요. 라이브 하는 것 뿐만 아니라 관객 분들과 애드립도 넣고 무대 위에서 '우리랑 같이 놀자' 이런 메세지를 전달하려고 하는 것 같아요. 저희 멤버들끼리 눈을 마주치고 서로에게 에너지를 받는 순간이 있기도 해요. '도깨비집' 할 때 저랑 민재형이 수민이형 랩 파트 들어갈 때 눈이 마주치는 구간이 있는데 이럴 때 에너지를 얻어요"이어 이번 활동으로 불리고 싶은 수식어가 있냐는 물음에 싸이커스 멤버들은 조심스럽게 답했다.(예찬)"이번 콘셉트가 청량이잖아요. 1집 때는 퍼포먼스가 강렬했지만 이번에는 에너지와 청량을 믹스해 '불꽃 청량돌'로 불리고 싶어요""1집 때는 안해봐서 몰랐는데 이번에 청량한 콘셉트를 해보니까 멤버들이 생각보다 잘 어울리더라고요. 그래서 여름하면 떠오를 수 있는 '여름돌' 수식어로 불리고 싶어요"싸이커스 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이’는 2일 오후 6시에 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr