[사진 = AOMG 제공]

[사진 = AOMG 제공]

[사진 = AOMG 제공]

유겸(YUGYEOM)이 전 세계 음악 차트를 사로잡았다.25일 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈에 따르면, 유겸이 전날 발매한 새 디지털 싱글 [LOLO] 타이틀곡 'LOLO'는 총 16개 지역 톱 싱글 차트 1위를 기록했다.'LOLO'는 아르헨티나·벨라루스·볼리비아·브라질·코스타리카·엘살바도르·피지·카자흐스탄·멕시코·니카라과·파라과이·페루·필리핀·카타르·스웨덴·태국 1위를 비롯해 콜롬비아·에콰도르·에스토니아·과테말라·터키 2위를 포함한 총 25개 지역 톱 싱글 차트 TOP 10에 안착했다.이번 싱글에 수록된 'Say Nothing (Feat. 이하이)' 역시 콜롬비아 1위, 아르헨티나·코스타리카·엘살바도르·니카라과·페루 2위, 브라질·사우디아라비아·태국 3위를 포함한 총 12개 지역 톱 싱글 차트 TOP 10을 기록 중이다.유겸이 약 6개월 만에 선보인 신곡 'LOLO'는 댄서블한 사운드가 돋보이는 힙합 트랙으로, 빠른 템포의 중독성이 있다. GRAY (그레이), 이하이의 참여로 화제를 모은 수록곡 'Say Nothing (Feat. 이하이)'은 그루비한 비트와 유겸, 이하이의 매력적인 음색이 담겼다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr