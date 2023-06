정승환 팬미팅 'WITH ME WITH US'(위드 미 위드 어스) / 사진 제공 = 안테나

정승환이 입대 전 마지막 팬미팅을 통해 팬들을 만나 추억을 나눴다.지난 24~25일 서울 광진구 유니버설아트센터에서 2023 정승환 팬미팅 'WITH ME WITH US'(위드 미 위드 어스)가 개최됐다. 입대 전 마지막으로 팬들과 만나는 자리인 만큼 정승환은 다채로운 코너들로 팬들을 감동케 했다.교복을 입고 등장한 정승환은 '어김없이 이 거리에'로 오프닝 무대를 열었다. 이어 정승환과 팬들은 서로에게 상을 수여하는 이벤트를 열어 뜻깊은 추억을 나눴다.재치 있는 입담으로 관객들의 함성이 계속된 가운데 정승환은 걸그룹 댄스 메들리를 이어가며 현장의 분위기를 달궜다. 특히 샘 스미스의 'Unholy'(언홀리) 커버 무대를 선보여 색다른 매력을 보여줬다.감성을 오롯이 느낄 수 있는 라이브 무대도 펼쳐졌다. 섭섭함을 달래기 위해 대표곡들을 1절씩 부른 '안섭섭 메들리'와 평소 듣기 힘들었던 곡들로 구성한 '들려줘 메들리'까지 콘서트를 방불케 했다.마지막으로 진솔한 스토리텔링을 녹여낸 신보의 수록곡 '에필로그', 'I Will', '너의 내일로부터'까지 전곡을 부르며 팬들에게 자신만의 방식으로 안녕을 고했다. 팬들의 떼창 속에 정승환은 눈물을 보였다.팬미팅을 마치면서 그는 "잠깐의 이별을 앞둔 시점이다. 위로의 말을 전해야 할지, 당부를 해야 할지 생각이 많았지만 웃으며 인사를 전해야겠다는 생각이 들었다. 여러분 앞에 다시 서게 될 날을 기대하고 있을 테니, 지금까지 그랬던 것처럼 웃으며 인사해 주길 바란다"라고 소감을 전했다.정승환은 오는 7월 17일 입대해 육군 군악대에서 복무할 예정이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr