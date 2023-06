에이티즈, '빌보드 200' 2위 '자체 최고 기록'

그룹 에이티즈. / 사진제공=KQ엔터테인먼트

에이티즈(ATEEZ)가 ‘빌보드 200’에서 2위를 차지하며, 자체 최고 기록을 썼다.25일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 에이티즈의 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP. 2 : OUTLAW)’가 빌보드 메인 차트인 ‘빌보드 200’에 2위로 진입했다.‘빌보드 200’ 차트는 실물 음반 판매량과 디지털 음원 스트리밍 횟수(SEA), 다운로드 횟수(TEA)를 종합해 순위를 매긴다. 에이티즈의 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우’는 총 10만 5500점으로, 이는 에이티즈의 자체 최고 기록이다.이로써 에이티즈는 지난해 7월 발매한 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)’와 12월 발매한 싱글 1집 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)’가 각각 ‘빌보드 200’ 3위와 7위에 이름을 올린데 이어, TOP 10에 세 번째로 진입하게 됐다. 뿐만 아니라 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우’는 발매 첫날에만 75만 장의 판매량를 기록한데 이어 초동 152만 장을 돌파해 밀리언셀러에 등극했다. 또한 영국 오피셜 앨범 차트 TOP 10에 입성하면서 K팝 보이 그룹으로는 방탄소년단(BTS) 다음으로 이름을 올리는 등 컴백 이후 거듭 자체 최고 기록을 세우고 있다.에이티즈의 미니 9집은 타이틀곡 ‘바운시’를 포함해 ‘디스 월드(This World)’, ‘듄(Dune)’, ‘장고(DJANGO)’, ‘최면(Wake Up)’, ‘아웃로우(Outlaw)’가 수록돼 있다.에이티즈는 오는 27일 오후 방송되는 SBS MTV ‘더쇼’에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr