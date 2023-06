'7월 데뷔' 제로베이스원 "K팝 역사 쓰고파"…청춘의 비주얼[화보]

제로베이스원 화보. / 사진제공=엘르 코리아

그룹 제로베이스원이 스페셜한 화보 프로젝트를 선보였다.제로베이스원은 22일 엘르 코리아와 진행한 '슈퍼 엘르(SUPER ELLE)' 화보를 공개했다. 사진 속 제로베이스원은 청춘의 자유로움을 배가하는 다채로운 패션 아이템과 소품을 활용했다. 자연스러운 표정 연기로 청춘의 빛나고 순수한 에너지를 드러냈다.제로베이스원은 인터뷰를 통해 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)' 발매를 앞둔 설렘과 기대감, '보이즈 플래닛' 출연 비하인드 등 다양한 이야기를 진솔하게 풀어냈다.리더 성한빈은 데뷔를 앞둔 소감으로 "잘 보관했다가 나중에 꺼내볼 수 있도록, 이 순간을 최대한 느끼고 싶다"라고 말했다. 김지웅은 "요즘 하루하루가 너무 소중하다. 신중하고 뜻깊은 매일을 보내려 한다"라고 전했다. 장하오는 "K팝 역사에서 잊히지 않을 스토리를 쓰고 싶다"고 포부를 밝혔다. 석매튜는 "세상의 기대를 뛰어넘고 싶다"라고 전했다. 김태래는 "우리를 세상에 드러내기 전인 지금이 가장 기대감이 높다. 멋진 아티스트가 되고 싶다"라며 활동에 대한 기대감을 드러냈다.여정을 함께 나아갈 멤버들에게 리키는 "함께 제일 높은 곳으로 가자"라고 힘을 북돋았다. 김규빈은 "멤버들이 아니었다면 데뷔까지 오기 힘들었을 것"이라며 각별한 애정을 드러냈다. 박건욱 또한 "진심으로 칭찬할 수 있는 멤버들과 한 팀이라는 게 기쁘다"라고 말했다. 한유진은 "나를 보며 힘이 났다는 팬들에 말에 진심을 느꼈다. 더욱 멋진 아티스트가 되고 싶다"라며 팬들에 대한 애정을 아낌없이 드러냈다.Mnet 오디션 프로그램 '보이즈플래닛'을 통해 발탁된 제로베이스원은 오는 7월 10일 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE'를 발매하고 정식 데뷔한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr