사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 스토리 필름을 공개했다.브랜뉴뮤직은 17일 자정 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 오는 29일 발매되는 7TH EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 첫 번째 스토리 필름을 공개했다. 멤버별로 제작된 이번 스토리 필름은 'LOST'라는 앨범 콘셉트에 맞게 각기 다른 공간에서 펼쳐지는 불완전한 상황과 상징적인 오브제 등이 담겨 팬들의 궁금증을 유발했다.가장 먼저 공개된 스토리 필름에서 미니어처 미로와 등장한 김동현은 의미심장한 표정으로 긴장감을 고조시켰다. 이후 잠긴 문이 즐비한 복도에서 탈출을 시도하며 혼란에 빠진 모습을 보여 눈길을 사로잡았다. 끝으로 'LOST'라는 단어와 함께 내레이션이 깔리며 급박하면서도 불안한 분위기를 강조해 한 편의 영화 같은 티저를 완성했다.이번 앨범 ‘THE FUTURE IS OURS : LOST’는 ‘미래를 우리의 것으로 만들겠다’는 AB6IX의 포부와 그 과정에서 겪는 피할 수 없는 상실감과 아픔을 앨범 안에 녹여냈다고 전해졌다. 항상 새로운 음악적 시도로 예상치 못한 결과물을 도출해 낸 AB6IX가 이번엔 과연 어떤 음악과 콘셉트로 돌아올지 벌써부터 많은 글로벌 케이팝 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 일곱 번째 EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'는 오는 29일 오후 6시에 전격 발매된다. 앨범 정식 발매 전 27일, 28일 열리는 단독 콘서트 2023 AB6IX WORLD TOUR 'THE FUTURE' IN SEOUL에서는 이번 앨범의 타이틀곡과 수록곡까지 두 곡의 무대가 선공개될 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr